Un déficit anticipé de 87 millions pour le CISSS-AT

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue [CISSS-AT] se dirige vers un déficit de 87 millions de dollars pour l'année financière en cours.

Une grande partie de ce déficit anticipé provient du recours à la main d'oeuvre indépendante, qui se chiffre à environ 70 millions de dollars, selon les estimations présentées jeudi à l'assemblée mensuelle du conseil d'administration.

Le reste est dû à l'inflation, notamment la hausse du coût des aliments et des taux d'intérêt.

Pour Caroline Roy, présidente et directrice générale du CISSS-AT, la baisse du déficit passe par le recrutement et la rétention du personnel afin de diminuer le recours à la main d'oeuvre indépendante.

Pour une même heure travaillée, une heure en main d'oeuvre indépendante, en incluant le taux horaire ainsi que les frais d'hébergement, de repas et de déplacement, c'est du simple au triple. C'est donc très important, puis c'est ce qui correspond exactement à notre déficit budgétaire anticipé présentement , fait remarquer Mme Roy.

Possiblement 15 nouveaux médecins en 2024

Par ailleurs, l'Abitibi-Témiscamingue pourra recruter 15 nouveaux médecins de famille supplémentaires en 2024, selon les nouveaux Plans régionaux d'effectifs médicaux (PREM) dévoilés vendredi. C'est trois de plus que ce qui avait été attribué à la région l'an passé.

Des changements ont été introduits aux plans pour favoriser le recrutement de médecins en régions. Les nouveaux médecins pourront ainsi choisir parmi quatre sous-régions et indiquer leurs préférences quant aux activités médicales particulières qu'ils souhaitent pratiquer. Les régions pourront aussi déterminer, selon leurs besoins, les lieux où les médecins seront affectés.

Est-ce que ça répond à l'ensemble des besoins? Non, on aurait des besoins beaucoup plus importants, mais la pénurie de médecins de famille frappe à la grandeur du Québec , commence par dire le docteur Jean-François Verville, nouveau président de l'Association des médecins omnipraticiens du Nord-Ouest du Québec.

C'est aussi toujours un défi pour nous de recruter des candidats pour l'ensemble de nos postes. L'an passé, on avait 12 postes et il y en a encore cinq de non comblés à ce jour, poursuit-il. Ce n'est pas toujours facile d'attirer des médecins en Abitibi, mais on fait de gros efforts pour essayer de combler le maximum de nos postes année après année. Nous sommes donc quand même contents d'en avoir 15 cette année.

Le Dr Verville estime à entre 40 et 50 médecins de plus les besoins pour offrir tous les services de soins à la population de la région et vider la liste d'attente pour avoir un médecin de famille.

- Avec la collaboration d'Annie-Claude Luneau, Boualem Hadjouti et Bianca Sickini-Joly