Bois brûlé : des inquiétudes pour la santé des travailleurs dans les usines

Après un été marqué par les feux de forêt, l’heure est maintenant à la récolte et à la transformation du bois brûlé. Ainsi, les travailleurs des scieries qui transforment le bois ravagé par les flammes seront exposés à des particules fines de bois brûlé, et ce, pendant des mois.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) s'intéresse à ce risque. Pour en avoir une idée nette, une initiative a été mise en place dans près d'une dizaine d'installations pour mesurer la présence de contaminants, notamment grâce à des capteurs installés sur les travailleurs.

Avec le bois brûlé qui a commencé à faire son entrée dans les scieries du Québec, les entreprises ont dû revoir leurs façons de faire.

On peut parler d'une gamme de mesures qui vont de l'équipement de protection individuel plus spécialisé, des masques particuliers. Donc, tout ce qui empêche une exposition au niveau de l'inhalation, de ce qui est respirable, de ce qui est inhalable en matière de particules , a expliqué Louis Bouchard, directeur principal, Affaires publiques et relations gouvernementales pour le Canada chez Produits forestiers Résolu (PFR).

L'épisode de feux de forêt sans précédent de l'été dernier apportera un volume exceptionnel de bois brûlé dans les scieries.

Les installations et les procédures de PFR ont ainsi été repensées.

On a isolé les environnements d'écorcage des environnements de sciage. Le point critique de l'opération de transformation est vraiment au niveau de l'écorcage [...], c'est vraiment là que les particules vont se dégager. On arrose, on a des brumisateurs qui vont arroser les billes. On a des systèmes d'aspiration des particules. On a augmenté les fréquences de nettoyage des planchers, des rampes, et cetera , a continué le porte-parole de l’entreprise.

PFR a commencé à scier du bois brûlé à ses scieries de Senneterre, en Abitibi-Témiscamingue, et de Lebel-sur-Quévillon, dans le Nord-du-Québec. Pour ce qui est de Girardville et Mistassini, au Lac-Saint-Jean, c’est un mélange de bois vert et de bois brûlé qui a été utilisé. La Doré s’ajoutera dans les prochaines semaines.

Rappelons que le coeur de l'arbre ne brûle pas et recèle encore une valeur commerciale.

Des préoccupations

Avec les opérations avec ces arbres brûlés, les employés seront exposés à des poussières de bois et de la suie sur une longue période.

C’est ce qui préoccupe la CNESSST .

Dans des scieries qui utilisent du bois brûlé, les opérations peuvent générer des contaminants dans l’air. Par exemple, il est connu que les opérations utilisant du bois brûlé peuvent produire des particules fines composées de carbone nommées suie. Cette suie peut contenir un mélange complexe d’hydrocarbures imbrûlés, de divers composés organiques , a indiqué par courriel Antoine Leclerc-Loiselle, conseiller en relations de presse à la CNESST .

Depuis quelques semaines, le bois brûlé a commencé à faire son entrée dans l'usine de Chibougamau de Chantiers Chibougamau.

Toujours selon l’organisme, ces poussières peuvent occasionner des difficultés respiratoires accompagnées d’écoulement nasal et de saignement de nez, ainsi que de l’irritation de la peau, des yeux ou des voies respiratoires. Il peut également y avoir des douleurs musculaires.

Des tests sur les travailleurs

Parmi les endroits choisis par la CNESST , un échantillonnage de l'air a été réalisé entre les murs d'une usine de Chantiers Chibougamau. Les travailleurs ont aussi réalisé des tests.

Un peu comme le patient qui va à l'hôpital, on met des petites ventouses sur le tapis roulant pour faire un test. On a eu des capteurs qui ont été installés sur nos travailleurs pour vraiment prendre des mesures durant trois jours de ce à quoi ils sont potentiellement exposés en traitant les billots de bois à l'étape de l'écorcage particulièrement , a précisé Frédéric Verreault, directeur exécutif, développement corporatif pour Chantiers Chibougamau.

Frédéric Verreault est directeur exécutif, développement corporatif pour Chantiers Chibougamau.

Le travail est loin d'être terminé pour les entreprises qui récolteront et transformeront du bois brûlé pour encore plusieurs mois.

Avec les autorités, on construit l'avion en plein vol, on prend acte de la situation, on s'adapte, on corrige le cas échéant. Ce qui est clair, c'est qu'on ne veut pas que nos gens respirent de la cendre, respirent de la suie pour aucune considération , a enchaîné Frédéric Verreault.

En plus des travailleurs qui oeuvrent dans les usines qui transforment du bois brûlé, la CNESSST s'est également intéressée à ceux qui le récoltent. L'organisme s'est rendu dans des forêts du Lac-Saint-Jean.

D’après un reportage d’Annie-Claude Brisson