Justin Trudeau annonce 650 millions de dollars en aide militaire à l’Ukraine

Lors de la visite de Volodymyr Zelensky à Ottawa, où il a été accueilli en véritable héros par les parlementaires, Justin Trudeau a réitéré son soutien à l'Ukraine en annonçant une aide militaire supplémentaire de 650 millions de dollars.

Cette nouvelle enveloppe, qui s'échelonnera sur une période de trois ans, permettra de fournir à l'Ukraine 50 véhicules blindés, y compris des véhicules d'évacuation médicale.

Nous faisons basculer notre approche afin de fournir une assistance pluriannuelle, assurant que l'Ukraine a le soutien prévisible dont elle a besoin pour un succès à long terme , a déclaré M. Trudeau au cours d'un point de presse conjoint avec le président ukrainien.

Le Canada enverra aussi des militaires pour entraîner les forces aériennes ukrainiennes à piloter et à entretenir les F-16 qui leur ont été cédés.

La résilience de l’Ukraine a été remarquable, mais son économie a besoin d’appui pour faire face à cette invasion. Le gouvernement doit avoir les ressources pour aider la population […], c’est pourquoi nous allons offrir du soutien macroéconomique lors de l’année fiscale 2024-2025.

Les deux leaders ont également signé un accord de libre-échange qui soutiendra le développement économique de l'Ukraine et donnera aux entreprises canadiennes un accès privilégié qui va créer des emplois , a détaillé le premier ministre canadien.

Les deux chefs d'État ont signé plusieurs ententes, dont un accord de libre-échange entre leurs pays.

En outre, M. Trudeau a annoncé une aide pour les services de santé mentale destinés au peuple ukrainien.

Je te remercie, Canada

Au côté de M. Trudeau, le président ukrainien a prédit que son peuple l'emporterait aux dépens de l'agresseur russe, soutenant que cette victoire serait aussi attribuable au Canada en tant qu'allié.

Pouvons-nous abandonner? Non. […] Pouvons-nous acquiescer au mal? Non. […] Le Canada et l'Ukraine, nous nous tenons debout et nous nous battons , avait-il dit plus tôt en journée lors d'un discours devant le Parlement.

Le soutien du Canada nous a aidés à sauver des milliers et des milliers de vies , a lancé vendredi M. Zelensky, de passage en sol canadien pour la première fois depuis l'invasion russe de l'Ukraine.

Le président Zelensky a été accueilli par une salve d'applaudissements au Parlement canadien.

Je te remercie, Canada , a-t-il déclaré en français, s'attirant des applaudissements nourris. Il a notamment exprimé sa gratitude quant au leadership d'Ottawa en matière de sanctions contre les élites russes, certains individus étant soupçonnés d’être impliqués dans le déplacement forcé d’enfants ukrainiens.

Dans son habituelle tenue kaki, au 576e jour de la guerre, il a soutenu que le Canada est toujours du bon côté de l'histoire et a promis que la liberté et la justice l'emporteront.

Les applaudissements se sont répétés et ont ponctué toute son allocution, venant en une dizaine de vagues distinctes alors que le président ukrainien dénonçait le génocide perpétré par la Russie.

Slava Ukraini! ( gloire à l'Ukraine ), s'est exclamé M. Zelensky en guise de conclusion. Une ovation de deux longues minutes a aussitôt résonné dans l'enceinte de la Chambre des communes pendant que le chef d'État allait s'asseoir au côté du premier ministre canadien, serrant la main à de nombreux députés au passage.

Une fausse paix, un compromis imposé

M. Trudeau a eu des mots on ne peut plus chaleureux à l'endroit du président ukrainien dans sa propre allocution destinée à présenter cet invité de marque.

Le premier ministre canadien a qualifié M. Zelensky d' inspiration et de grand champion qui mène un combat pour votre démocratie et votre liberté .

Le président russe Vladimir Poutine, a contrario, rompt avec la civilisation et viole notre humanité commune dans une démarche visant à affaiblir la démocratie et à affirmer l'autocratie , a déclaré M. Trudeau.

L'histoire nous jugera sur la façon dont nous défendons les valeurs démocratiques. Et l'Ukraine est à la pointe de ce grand défi du XXIe siècle. C'est pourquoi le Canada est là pour l'Ukraine et c'est pourquoi nous nous opposons à la Russie.

M. Trudeau a expliqué que son plus grand espoir est que la paix revienne, mais, a-t-il prévenu, il est impératif que ce ne soit pas une fausse paix fondée sur un compromis imposé par l'agresseur .

Avant l'annonce de vendredi, le Canada s'était déjà engagé à verser plus de 8,9 milliards de dollars en aide à l'Ukraine, notamment 5 milliards de dollars en soutien financier direct et 1,8 milliard de dollars en aide militaire. Cela comprend, précise Ottawa, des chars Leopard 2, des systèmes de défense aérienne et de l'artillerie, des véhicules blindés ainsi que des munitions.

Volodymyr Zelensky et Justin Trudeau devant le parlement d'Ottawa

Le pays a aussi accueilli 175 000 Ukrainiens depuis le début de la guerre. Merci de faire en sorte que les Ukrainiens se sentent chez eux quand ils sont au Canada , a d'ailleurs lancé M. Zelensky durant son discours.

Le Canada abrite la deuxième plus grosse communauté de la diaspora ukrainienne au monde après celle de la Russie. Pas moins de 1,4 million de Canadiens ont déclaré avoir des origines ukrainiennes, soit près de 4 % de la population.

En mars 2022, M. Zelensky s'était aussi adressé aux parlementaires canadiens, mais l'allocution en Chambre s'était déroulée de façon virtuelle.

Après leur départ d'Ottawa, MM. Trudeau et Zelensky se sont envolés pour Toronto, où ils rencontreront des chefs d'entreprise en soirée. Les chefs d’État tiendront également un point de presse conjoint avec Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada.

Aide internationale suffisante?

Malgré le soutien occidental à l'Ukraine, la situation sur le terrain semble s’enliser dans un conflit qui perdure depuis au-delà d'un an et demi.

Au début de l’été, l'Ukraine a lancé sa fameuse contre-offensive, qu’elle avait préparée au cours des mois précédents. Mais avec cette contre-offensive, les résultats ne sont pas aussi probants que ce à quoi on s’attendait , a fait remarquer Pierre Jolicœur, professeur de science politique au Collège militaire royal du Canada, en entrevue à l'émission 15-18, sur ICI Première.

Est-ce que [cette nouvelle aide canadienne] sera suffisante pour aider l'Ukraine à gagner la guerre? Non. Mais [si elle est] combinée avec l'aide que l'Ukraine obtient à droite et à gauche, [M. Zelensky] a peut-être des raisons de croire qu’il y a une lumière au bout du tunnel.

Rappelons que le président ukrainien était de passage à Washington plus tôt cette semaine, où Joe Biden a annoncé une nouvelle aide militaire de 325 millions de dollars.

Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky a rencontré son homologue américain, Joe Biden, jeudi à Washington.

Étant donné le niveau de soutien international dont l'Ukraine bénéficie, elle est encore équipée pour poursuivre le conflit un certain temps , estime M. Jolicœur.

Aucun analyste sérieux ne voit une fin à ce conflit rapide, à moins qu'il y ait des négociations. Mais pour l'instant, aucun des deux protagonistes ne cherche à négocier. [...] On ne veut pas faire de compromis, car négocier reviendrait à céder du territoire , explique le professeur.

Cependant, le soutien international pourrait s'effriter, prévient M. Jolicœur. La campagne électorale américaine sera à surveiller. Dans le camp républicain, le soutien à l'Ukraine bat de l'aile. Il faudra voir si le gouvernement américain sera capable de soutenir son niveau de soutien actuel.

Avec les informations de La Presse canadienne