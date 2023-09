Markstay-Warren souligne le jour des Franco-Ontariens pour la première fois

La Municipalité de Markstay-Warren, qui s'est déclarée officiellement bilingue cet été, a célébré vendredi pour la première fois la journée des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens.

La cérémonie a été caractérisée par le lever du drapeau franco-ontarien au bureau municipal.

S'exprimant pour les circonstances, le maire, Steven Olsen, a indiqué que c’était essentiel que la Municipalité devienne officiellement bilingue.

Au moins 45 % de la population d’ici sont francophones bilingues. Il fallait reconnaître l'importance et le rôle de tout le monde dans la municipalité , a-t-il déclaré.

Le maire de la Municipalité de Markstay-Warren, Steven Olsen, a déclaré que la célébration de la journée des Franco-ontariennes et des Franco-ontariens est un événement historique pour la communauté.

Il se félicite de voir que les gens n’ont pas hésité à adopter le bilinguisme et l’usage du français.

Nous avons eu beaucoup de soutien dans notre municipalité. J'aimerais en remercier tout le monde, [les] anglophones et [les] francophones.

Le site web de la Municipalité pourra être consulté dans les deux langues bientôt.

Ça va prendre un peu de temps, c’est certain; mais nous avons une fameuse équipe à la Municipalité qui fait un travail incroyable, ça s'en vient sous peu , a-t-il promis.

Un exemple pour les autres

La présidente sortante de l'Association française des municipalités de l'Ontario, Nicole Fortier-Lévesque, a félicité la Ville de Markstay-Warren qui fait un exploit , selon elle.

Elle espère que d’autres municipalités vont suivre l'exemple.

Les élèves dans la municipalité de Markstay-Warren étaient joyeux pour la célébration de la journée des Franco-ontariennes et des Franco-ontariens.

Je suis certaine qu'avec ce qui vient d'arriver aujourd'hui, ça va ouvrir les yeux à d'autres municipalités et j'ose espérer qu'on aura de plus en plus de municipalités qui vont demander à être reconnues comme municipalités bilingues , a-t-elle souligné.

En devenant une municipalité bilingue, la Municipalité de Markstay-Warren assure que la francophonie sera toujours vivante ici.

Le directeur général de la Fondation franco-ontarienne, Marc Lavigne, qui était aussi présent lors de la cérémonie, a annoncé que la municipalité de Markstay-Warren devient la première municipalité en Ontario à créer un fonds de dotation pour son organisme.

Les résidents vont pouvoir faire des dons à ce fonds pour aider à financer les activités francophones, dans Markstay-Warren spécifiquement , a-t-il expliqué.

