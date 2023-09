BC Wildfire fait appel aux technologies spatiales pour lutter contre les feux de forêt

Le service de lutte contre les feux de forêt de la Colombie-Britannique, BC Wildfire, fait appel aux technologies de l’intelligence artificielle, de la 5G et de la communication par satellite afin de détecter et prévenir les incendies dans la province.

Ce projet pilote, en partenariat avec l’entreprise Rogers et l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), constitue l’une des mesures de BC Wildfire pour prévenir et répondre aux incendies.

Il s'agit d'une des nombreuses stratégies que nous mettons en œuvre tout en continuant à nous adapter aux nouvelles saisons de feux de forêt , indique Mike McCully, responsable de la recherche et de l'innovation de BC Wildfire.

Connaître les conditions en temps réel

Mathieu Bourbonnais est professeur adjoint au Département des sciences de la terre, de l'environnement et de la géographie à l' UBC Okanagan. Il travaille sur le projet depuis environ deux ans.

Publicité

Nous avons développé un système qui permet de surveiller en temps réel l'état des forêts et des combustibles , dit-il. Un tel système, qui permet d’identifier les températures et les vents, entre autres, existe déjà et s'appuie sur des stations météorologiques.

La nouveauté, dans le projet pilote, est l’intégration de plus petites stations météo à faible coût.

Mathieu Bourbonnais explique que, dans l'Okanagan, entre 60 et 80 petites stations ont été testées cette année.

Nous en avons probablement perdu 9 à 12 dans le feu de McDougall Creek il y a quelques semaines. Et c'est ce qu’il est supposé arriver. [...] Ces stations collectent des données jusqu'à la dernière seconde , précise-t-il.

Cela nous donne également une idée de l'endroit où le feu pourrait se trouver lorsqu'il est trop difficile de le voir.

Si nous comprenons où le risque est le plus élevé avant même qu'un feu de forêt n'ait lieu, cela nous permettra d'effectuer des travaux d'atténuation ou, en cas d'incendie, d'avoir une meilleure idée de ce qui en résultera.

Faire appel à la communication satellite

Mathieu Bourbonnais indique que le projet pilote de BC Wildfire permettra d’intégrer ces petites stations météorologiques à des satellites. C'est un grand pays et nous n'avons pas énormément de couverture cellulaire. La possibilité de communiquer par satellite sera donc un atout majeur pour l'avenir , indique-t-il.

L’entreprise de télécommunications Rogers indique que les dispositifs seront connectés par satellites au moyen de la technologie Swarm, acquise par SpaceX, qui dispose d’une faible bande passante en orbite.

Ouvrir en mode plein écran Le projet pilote doit permettre à BC Wildfire et à ses partenaires d'obtenir des informations en temps réel afin de permettre une meilleure détection et une meilleure gestion des feux de forêt. (Photo d'archives) Photo : BC Wildfire

Selon Marianne Girard, docteure en astrophysique et cheffe d'équipe en imagerie satellite de GHGSat, qui ne participe pas au projet, être capable d'avoir l'information rapidement et de la communiquer rapidement aux gens sur le terrain pour prendre [les mesures requises] est un élément clé pour combattre les feux de forêt.

Publicité

Elle indique qu’il existe différentes façons d'utiliser les technologies spatiales pour contrer les changements climatiques. Les détecteurs qui peuvent envoyer des alertes et les satellites pour les communications sont deux belles façons [de lutter contre le changement climatique] , précise-t-elle.

5G et intelligence artificielle : au-delà des mots à la mode

Mathieu Bourbonnais indique que les stations météorologiques à faible coût dotées de capteurs utiliseront le réseau 5G, lorsque celui-ci est disponible, pour pouvoir transmettre beaucoup de données.

En utilisant la 5G, nous n'avons pratiquement pas de décalage dans la collecte de données.

Selon lui, le réseau 5G sera également utile pour des caméras à longue portée, installées en hauteur, qui permettent la détection de feux. Des systèmes de caméras nous permettront [...] de détecter les incendies, mais aussi de les surveiller.

Mathieu Bourbonnais explique que des caméras de haute technologie, qui intègrent des fonctions d'analyse basées sur l’intelligence artificielle, pourront aider le service de lutte contre les feux à mieux comprendre la croissance d'un incendie ou de détecter les nouveaux feux.

Alors que la Colombie-Britannique connaît la pire saison des feux de forêt de son histoire, la province continue d’ajouter des technologies à son attirail. Il est important et très prioritaire que nous avancions rapidement , ajoute Mike McCully, de BC Wildfire.