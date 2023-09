Le plan climat piétine à Gatineau, selon des élus

Des élus de Gatineau déplorent le faible financement de la Ville accordé au plan climat. Ces mesures doivent justement aider la municipalité à être plus résiliente face aux changements climatiques, et à mieux s’y adapter.

La Commission de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques de Gatineau a fait le point vendredi sur son plan climat.

Le plan climat a été adopté en octobre 2021. Il vise à aider la Ville à s’adapter aux changements climatiques, réduire ses vulnérabilités et améliorer sa résilience. Les mesures contenues dans ce programme soutiendront aussi la Ville dans son objectif de réduire les GES et tendre vers la carboneutralité.

Bref, tous les ingrédients sont réunis pour réussir, selon Anik Des Marais, conseillère municipale du district de Mitigomijokan et vice-présidente de la Commission de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques.

Anik Des Marais est la conseillère municipale du district de Mitigomijokan à la Ville de Gatineau.

Elle soutient que les membres de la commission sont vraiment bons et ambitieux. Il y a des experts, les discussions sont vraiment de haut niveau. Donc, on a les moyens de nos ambitions avec cette commission là. Ça c'est sûr.

Des élus s’impatientent

L'implantation des mesures prévues dans le plan climat nécessite un investissement de 104 millions de dollars. C’est ce qui avait été estimé lors de son adoption en 2021.

Or, deux ans plus tard, les investissements se font attendre. Et l’argent, c’est le nerf de la guerre , insiste la conseillère, membre d'Action Gatineau.

Anik Des Marais rappelle que la mairesse France Bélisle a récemment annoncé des investissements de Québec de 25 millions de dollars pour mettre en œuvre le plan climat, et s'attaquer aux GES émis par le site d’enfouissement Cook. La conseillère s’interroge sur la volonté réelle de la Ville de prioriser ce dossier.

La ville de Victoriaville a aussi eu 25 millions de dollars pour la mise en œuvre de son plan climat , souligne-t-elle. C'est une ville quand même qui a une population six fois moins grande que Gatineau. Donc pour Gatineau, quatrième plus grande ville au Québec, est-ce que c'est suffisant?

L’élue ajoute qu’en comparant les tâches à accomplir et ce qui est fait, elle reste sur sa faim.

Le plan est bon, il faut le mettre en œuvre pis ça presse.

Anik Des Marais craint que cette mission ne soit décalée par des sujets qui peuvent sembler plus urgents. La crise climatique c'était bien important l'année passée , constate-t-elle. Là, on a une crise du logement, on est capable de gérer deux crises en même temps.

L’importance de cette lutte n’est plus à prouver, selon la conseillère, qui souligne que les villes sont au cœur de l'adaptation aux changements climatiques.

La qualité de l'air a été impactée par les nombreux feux de forêt qui ont touché le Québec et le reste du pays cet été.

On l'a vu cet été, des épisodes de chaleur extrême, des inondations, la qualité de l'air a été affectée par les feux de forêt , résume-t-elle. C'est vraiment des actions concrètes que les Villes peuvent mener.

Mais tout ça, ça coûte quelque chose , conclue-t-elle, puis ça prend de l'action .

Marc Bureau, conseiller municipal du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond et président de la commission, se dit pour sa part assez heureux de la progression du dossier.

Ça se finance aussi par une taxe. 0,2% du budget va chaque année au plan climat. Et notre service de transition énergétique travaille très fort à aller chercher de nouvelles subventions , a-t-il expliqué.

Le conseiller municipal du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond Marc Bureau

L'épandage de pesticides de synthèse interdit

La Ville de Gatineau interdit désormais l'épandage de pesticides de synthèse, comme le BTI, pour des raisons de santé publique et d’environnement. Elle emboîte ainsi le pas aux grandes municipalités du Québec. Le produit issu de la bactérie Bacillus thuringiensis variété israelensis (BTI) est un agent utilisé à travers le monde pour lutter contre les insectes piqueurs et les mouches noires. Quelques rares exceptions seront tolérées, par exemple si un expert atteste d’une infestation qui ne peut être réglée par des moyens naturels. Sinon, les citoyens qui le souhaitent pourront se tourner vers les biopesticides, aussi connus sous l’appellation de pesticide à faible impact .

Les contrevenants s’exposent à une amende pouvant s’élever à 1000 $ pour la première infraction, et 2000 $ pour une récidive. La pénalité sera deux fois plus élevée dans le cas d’une personne morale.

Des amateurs de golf sur un terrain de Gatineau

Cependant, les terrains de golf ne seront pas soumis à ces restrictions. L’épandage de pesticides destinés à l’entretien des terrains de golf demeurera en effet autorisé, sous certaines conditions.

Il faut donner du temps aux terrains de golf. Puis il faut changer plein de choses.

Le président de la commission explique que deux des 11 terrains de golf sur le territoire de Gatineau ont adopté la certification Audubon, selon laquelle ils s’engagent à restreindre l’usage de pesticides, et visent une meilleure gestion de l’eau.

Les clubs de golf devront compléter le registre annuel d’utilisation des pesticides de la Ville et transmettre leur plan de réduction de l’usage de pesticides, tel qu’exigé par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec. Ils devront favoriser l’utilisation de méthodes alternatives.

Avec les informations de Nelly Albérola