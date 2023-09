Rentrée universitaire : Les corps policiers mettent en garde les fêtards

La fin de semaine des « retrouvailles » (homecoming) a lieu en fin de semaine en Ontario et les corps policiers de différentes régions de la province avertissent les potentiels fêtards qu’ils les auront à l'œil.

Entre autres, les services de police de Waterloo, de Kingston et de London ont émis des communiqués en ce sens.

Les fêtes de rues sont fréquentes à l’occasion des retrouvailles près des universités Western (à London), Wilfrid Laurier (à Waterloo), de Guelph et de Queen's (à Kingston), entre autres.

Ces fêtes peuvent être coûteuses - et parfois dangereuses - pour ses participants. De plus, la surveillance qui leur est associée coûte cher aux municipalités.

Publicité

Des amendes élevées

Au début du mois de septembre à Kingston, les policiers ont distribué plus de 400 contraventions durant des fêtes étudiantes non autorisées . Entre autres, 24 personnes ont été accusées de consommation d'alcool avant l'âge de 19 ans, quatre d'ivresse en public et 295 d’avoir des boissons alcoolisées dans un contenant ouvert dans un endroit non autorisé, selon un communiqué de presse partagé par la police et la Ville.

À London, les autorités municipales ont tenu à rappeler que les amendes peuvent être salées pour les contrevenants.

Les agents des services municipaux n'hésiteront pas à les distribuer - plusieurs fois pour la même infraction si nécessaire - et les amendes peuvent être importantes, a déclaré Paul Ladouceur, directeur des services de sécurité de gestion des urgences de London.

Nous voulons faire passer ce message à toute personne assistant à une fête qui cause une nuisance , a déclaré M. Ladouceur.

Il a déclaré que les amendes comprennent : Assister à une fête qui cause une nuisance publique : 800 $ Défaut de quitter les lieux : 750 $ Utilisation d'un chemin fermé : 500 $ Uriner dans un lieu public : 250 $

Nous ne voulons certainement pas donner d'amendes, ce n'est pas notre objectif ici. Notre objectif est de nous assurer que les gens se comportent et agissent avec respect et réalisent qu'il s'agit d'un quartier communautaire , a-t-il déclaré.

Publicité

Un manque de respect

Selon Scott Fraser de la police de Kingston, les activités du [début du mois] ont montré une tendance inquiétante. [Les gens ont des] comportements imprudents, ainsi qu'un manque de respect envers la communauté et tous ses membres .

L'année dernière à London, 28 personnes ont été envoyées à l'hôpital lors de l'événement sur l'avenue Broughdale, et les ambulances de Middlesex-London ont répondu à 76 appels de service en 24 heures.

En 2018, 14 000 personnes ont fêté sur l’avenue Ezra à Waterloo. Les policiers ont procédé à 12 arrestations et 36 appels ont été logés à des ambulanciers ce soir-là.

Ouvrir en mode plein écran À Guelph en 2019, les « retrouvailles » se sont déroulées sur Chancellors Way. Photo : Guelph Police Service

Le chef des ambulanciers de Waterloo a déclaré, dans un communiqué publié cette semaine, que les fêtards devraient songer à réduire les impacts négatifs de la consommation excessive d'alcool, de l’abus de drogues et des rassemblements non autorisés et célébrer avec des personnes en qui vous avez confiance .

Les municipalités doivent débourser

Une mise à jour budgétaire soumise jeudi à la Commission des services policiers de Kingston indique que les revenus et les dépenses s'additionnent comme prévu, mais qu'il existe une exception qui menace l'équilibre des comptes.

Les rassemblements massifs d'étudiants continuent d'exercer une pression importante sur la situation financière de la police de Kingston, ce qui rend difficile la gestion et la prévision des dépenses globales , peut-on lire.

Lors d’un week-end normal, les coûts en personnel sont de 10 000 à 15 000 dollars, mais ce chiffre grimpe à plus de 100 000 dollars lors des rassemblements étudiants et des fêtes de rue, a déclaré M. Fraser.

Nous avons reporté certaines embauches , a-t-il déclaré.

La police de London n'a pas encore fourni de détails sur le nombre d'arrestations effectuées ni sur le coût du maintien de l'ordre lors de l'événement. Ces dernières années, les factures ont frôlé les 300 000 $. De plus, des agents de Hamilton, York et Windsor seront amenés en renfort tout au long du week-end.

Avec les informations de CBC News