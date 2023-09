Le secteur des transports de passagers bientôt 100 % électrique à Toronto?

Tous les véhicules privés avec chauffeur, comme Uber, Lyft et les taxis de Toronto pourraient être obligatoirement électriques dès 2031. C'est ce que recommande un rapport de la Ville sur lequel le conseil municipal se penchera prochainement. Si le secteur s'entend sur la nécessité de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, la mesure génère certaines inquiétudes.

À eux seuls, les transports représentent le tiers des émissions de Toronto, dont 4 à 6 % proviennent des véhicules des compagnies de taxis et les plateformes comme Uber. Les forcer à passer exclusivement à l'électrique tombe sous le sens dans le but de réduire l'empreinte carbone du secteur, estime le comité sur l'économie et le développement communautaire de la Ville, qui a validé l'initiative jeudi.

Les taxis et les Uber sont toujours dans les rues, avec des heures d'utilisation de la voiture beaucoup plus importantes que la population générale. C'est important de commencer par là , souligne sa présidente, la conseillère Alejandra Bravo, pour amorcer la transition vers la carboneutralité que la Ville Reine souhaite atteindre d'ici 2040.

La conseillère municipale Alejandra Bravo préside le comité sur l'économie et le développement communautaire de Toronto.

Le comité a émis toute une série de recommandations que le conseil municipal épluchera lors de sa réunion du 11 octobre. Les problématiques sont nombreuses, d'autant plus que la cible de 2031 est proche, concède Mme Bravo. Il faut avoir l'infrastructure pour que ça marche, par exemple pour le rechargement des véhicules; qu'il y ait assez de véhicules électriques dans le marché , mais aussi que le secteur adhère à l'objectif.

L'idée est bonne et dans l'air du temps, d'autant plus que le prix de l'essence est élevé en ce moment , acquiesce Sajid Mughal, qui préside une association ontarienne de chauffeurs de taxis. Il faudra cependant des aides publiques pour effectuer la transition, dit-il, faute de quoi la profession s'enfoncera encore plus dans la crise observée depuis la pandémie : le nombre de chauffeurs de taxis et de limousines a été divisé par deux entre juin 2019 (13 300 chauffeurs) et juin 2023 (6600), selon le rapport de la Ville.

Pour Sajid Mughal, président de ITaxi Workers Association of Ontario, les chauffeurs de taxi sont ouverts à l'idée de faire le saut vers l'électrique. Il souhaite toutefois que des aides soient déployées.

La Ville prévoit une subvention liée aux coûts de licence pour les chauffeurs. M. Mughal attend de voir à quoi celle-ci ressemblera et espère un soutien supplémentaire des gouvernements fédéral et provincial. L'Ontario pourrait accorder un répit sur la TPS pour les chauffeurs qui veulent passer à un véhicule électrique , propose-t-il.

Uber clame de son côté que l'objectif torontois et le sien, développé il y a trois ans, sont alignés. Nous voulons devenir une plateforme entièrement électrique et sans émission d'ici 2030 au Canada , indique la porte-parole d'Uber Canada Keerthana Rang.

La compagnie assure être consciente des défis que cela pose. Dans une enquête réalisée en 2022, 66 % des conducteurs de la plateforme Uber se sont déclarés intéressés à passer à un véhicule électrique , continue Mme Rang.

Ils nous disent aussi qu'ils sont confrontés à de réels obstacles, par exemple le prix des véhicules électriques, l'accès au financement et l'anxiété liée à l'autonomie.

La plateforme dit avoir mis en œuvre toute une série d'incitatifs pour les chauffeurs, comme l'attribution d'un dollar supplémentaire à chaque course effectuée en véhicule électrique, ou encore une réduction pour l'installation d'une borne de recharge à domicile.

Le manque de bornes de recharge électrique fait partie des préoccupations majeures des différentes parties prenantes.

Mme Rang apprécie le fait que Toronto réfléchisse à l'électrification des transports, alors que la Ville estime à près de 145 000 le nombre de trajets effectués chaque jour à partir d'une application de covoiturage. Nous devons tous faire notre part. Le rapport demande de développer un réseau de recharge pour véhicules électriques pour répondre aux besoins de l'industrie. Nous avons hâte de voir ce plan.

Des véhicules hors de prix?

L'agence municipale Atmospheric Fund, qui finance des projets de réduction des gaz à effet de serre, voit le fait de cibler le secteur du transport de passagers comme la chose à faire non seulement en termes d'environnement, mais aussi pour les chauffeurs, souligne son directeur stratégique, Ian Klesmer.

Les conducteurs sont susceptibles d'économiser le plus de carbone et d'argent en électrifiant, car ils parcourent beaucoup plus de kilomètres que le navetteur moyen et économisent sur l'essence et l’entretien , dit-il. M. Klesmer y voit aussi une mesure d'équité dans un secteur où bon nombre de ces conducteurs vivent dans des communautés à faible revenu, qui sont souvent les dernières à bénéficier des infrastructures .

Le fait d'installer des bornes de recharge là où ces conducteurs vivent et travaillent peut permettre aux communautés de bénéficier de la recharge publique.

S'il reconnaît que le prix actuel d'achat d'un véhicule électrique est prohibitif pour certains, M. Klezmer assure que la somme des subventions, incitatifs et une parité des prix avec les voitures essence d'ici la fin de la décennie aideront à réaliser l'objectif de la Ville. Selon lui, la Municipalité a jusqu'ici sincèrement pris en compte les besoins des chauffeurs dans son plan.

D'autres chevaux de bataille restent à entreprendre en parallèle pour réduire les émissions de carbone, rappelle-t-il.

Cette Ville peut et doit prendre de nombreuses mesures très importantes, notamment l'intensification de l'utilisation du territoire et la promotion de meilleurs systèmes de transport en commun et des transports actifs, comme le vélo et la marche.

Alejandra Bravo a cette conception armée au corps. Il faut participer à une stratégie de mobilité, qui à la fois s'adresse à la réduction de la congestion et à la réduction des émissions , fait-elle remarquer.

Avec les informations de Yanick Lepage