Le gouvernement du Québec devrait transférer, dans les prochaines semaines, la gestion de certaines propriétés de Pointe-Parent à la communauté innue de Nutashkuan. Québec confirme avoir racheté la moitié des maisons de ce secteur pour dénouer l’impasse qui dure depuis plus de 30 ans.

En 2021, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a débuté le rachat de propriétés en vue de relocaliser des résidents permanents du secteur Pointe-Parent, pour céder le village à la communauté innue qui manque d'espace.

Le dossier franchit une étape de plus avec l’entente entre le gouvernement du Québec et le conseil de bande de Nutashkuan. Une fois qu’une organisation sera créée par le conseil, les Innus feront la gestion d’environ neuf maisons de Pointe-Parent, selon son directeur général, Jules Wapistan.

On est en train de créer une société. Et on est rendu à faire un bail entre la communauté innue et le gouvernement pour la portion Pointe-Parent. Ça, c’est la première étape , se réjouit Jules Wapistan.

Le rachat gouvernemental des maisons occupées par des résidents représente la première phase de cette démarche. La deuxième étape sera de racheter des maisons secondaires ou locatives, ainsi que des terrains.

Le ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, soutient que la première phase est bientôt terminée, ce qui permettrait de passer bientôt à la deuxième étape.

C’est un dossier qui crée beaucoup de frustrations. Les gens ont attendu longtemps. On a fait notre première partie, notre premier geste. Mais de recevoir ces maisons-là pour la communauté, j’espère que ça va se régler dans les prochains jours , a affirmé Ian Lafrenière, en entrevue à l’émission Bonjour la Côte jeudi.

Manque de logements à Nutashkuan

Une fois le transfert de gestion effectué, le conseil de bande souhaite offrir des logements à ses membres qui ont grandement besoin de se loger.

Le directeur général de Nutashkuan soutient qu’il faudra toutefois évaluer l’état des maisons puisque certaines sont mal entretenues. Certaines maisons ne sont pas vivables parce qu’elles n’ont pas été occupées pendant des années , précise Jules Wapistan.

La communauté de Nutashkuan manque grandement de logements et d’espace, si bien que des maisons sont occupées sans permission depuis le printemps 2022.

Le ministre Ian Lafrenière avait annoncé en août 2021 que le gouvernement souhaitait donner une vocation touristique au village de Pointe-Parent, incluant les quelques résidents qui font face à un programme de rachat de leur propriété.

La Municipalité de Natashquan ambivalente

Le maire de Natashquan, Henri Wapistan, se réjouit de l’avancement du dossier, mais préfère rester prudent lorsqu'il commente le dossier. Ça fait longtemps qu’on parle de ce dossier-là. J’ai hâte qu’on le règle , s’impatiente le maire.

Il dit être d’accord avec le transfert à la communauté innue, mais souligne que l’administration municipale perdra des revenus de taxes. Le secteur de Pointe-Parent, c’est sûr que pour la municipalité c’est un coût. Nous, on faisait des entretiens. C’est sûr qu’on a des payeurs de taxes, et ça, c'est un revenu pour la municipalité , mentionne Henri Wapistan.

Pour ce qui est du projet touristique à Pointe-Parent, tant du côté de la Municipalité que de celui du conseil de bande, il est présentement sur la glace pour donner le temps aux deux parties de dresser leurs prochaines orientations dans ce dossier.