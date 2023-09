L’existence de l’identité de genre provoque un inconfort chez certains parents. Pendant ce temps, des personnes transgenres ou non binaires réclament le droit d’exister. Au milieu de tout ça, des spécialistes en santé mentale s’inquiètent des traces que le débat actuel pourrait laisser.

Mercredi, des manifestants dans plusieurs villes canadiennes, incluant celles du Nouveau-Brunswick, ont protesté contre ce qu’ils appellent l’idéologie de genre dans les écoles publiques.

Des manifestants et des contre-manifestants sont dans la rue en même temps, mercredi à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Patrick Doyle

Sous cette dénomination floue, ils ont fait une variété de demandes, comme celles que l’on n’y aborde pas certaines questions faisant partie de l’éducation sexuelle, ou l’existence de personnes transgenres. Plusieurs d’entre eux ont invoqué leurs croyances religieuses, chrétiennes ou musulmanes.

Pour la Dre Sophie Godbout-Beaulieu, une psychologue clinicienne de Dieppe qui travaille principalement avec les enfants et les adolescents, il existe un profond malentendu sur l'impact que peut avoir le fait d'aborder les enjeux enjeux de la communauté LGBTQ+ avec des jeunes.

Des jeunes manifestent contre la politique 713 à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, mercredi. « J'appartiens à mes parents », peut-on lire sur l'affiche d'une jeune fille. « Endoctrinement, laissez l'idéologie hors des écoles », est-il écrit sur une autre pancarte. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

Parler ouvertement des thématiques liées au suicide n'incite pas les gens (Nouvelle fenêtre) à commettre l'irréparable, dit-elle. De la même manière, discuter d'éducation sexuelle, d'orientation ou d'identité de genre ne fait que sensibiliser les jeunes à ces questions, sans pour autant les endoctriner, comme l'ont prétendu certains manifestants.

La recherche montre qu'en fait, non, on ne suscite pas une nouvelle idée, de nouveaux comportements, en posant une question ou en donnant de l'éducation , dit Sophie Godbout-Beaulieu. Ce qu'on fait, c'est qu'on protège la personne, on maximise les chances que tous soient en sécurité.

La psychologue Sophie LeBlanc Roy, en entrevue vendredi. Photo : Radio-Canada

Sophie LeBlanc Roy, psychologue et chargée de cours au Département de psychologie de l'Université de Moncton, abonde dans le même sens.

On ne va développer des problèmes de genre chez des gens qui ne s'identifieraient pas déjà comme trans, par exemple.

Elle dresse aussi un parallèle avec le suicide, et voit l’éducation sexuelle comme un important outil de prévention.

À un moment donné, on ne voulait pas parler de suicide, parce qu'on avait peur que ça fasse en sorte que les gens se suicident , dit-elle. On a vu que c'était plutôt le contraire : parler de suicide, ça sauve des vies.

Sophie LeBlanc Roy ajoute que la manière dont on parle des questions d'éducation sexuelle à l'école varie en fonction de l'âge des élèves.

Quand on enseigne les parties du corps à un jeune enfant, ça ne les incite pas à se promener nus après ça à l'école , illustre-t-elle. Ça ne va pas les inciter à faire quoi que ce soit. Au contraire, ça les éduque.

C'est aussi l'objection de l'éducation sexuelle, éduquer les gens afin d'adopter des comportements sécuritaires, ajoute-t-elle.

Des manifestants devant l'hôtel de ville de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, mercredi. Photo : CBC / Hadeel Ibrahim

Elle ajoute que dans les pays où, culturellement, les questions de sexualités sont taboues, les taux d’infections transmises sexuellement, de grossesses non désirées et de problèmes d’image corporelle sont généralement beaucoup plus importants.

Il y a certains pays qui n'ont pas d'éducation sexuelle dans leurs écoles. Jamais que je penserais que le Canada ou notre province serait en train de le questionner.

Les parents ont un grand rôle à jouer

Sophie LeBlanc Roy pense que beaucoup de parents qui s’engagent dans ce débat éprouvent simplement un sincère désire de protéger les jeunes.

Quand on a peur, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut [se] protéger , dit-elle.

Quelqu'un donne un coup de pied sur un drapeau représentant la communauté transgenre, lors d'une manifestation mercredi à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Patrick Doyle

Dans ce contexte, normal que certains parents souhaitent retirer leurs enfants des cours d'éducation sexuelle lorsqu'ils voient la désinformation qui circule sur l'identité de genre, ajoute-t-elle.

Le mieux, c'est de s'informer sur ce qu'on enseigne véritablement à ses enfants, dit Mme LeBlanc Roy.

La Dre Sophie Godbout-Beaulieu, psychologue clinicienne à Dieppe, en entrevue vendredi. Photo : Radio-Canada

La Dre Sophie Godbout-Beaulieu encourage pour sa part les parents à communiquer leurs valeurs. Si vous êtes des parents qui croyez que tout le monde a le droit d'exister en sécurité, [ayez] des conversations comme ça avec vous jeunes, pour que les jeunes puissent comprendre.

On n'a pas besoin de comprendre toutes les nuances des débats juste pour comprendre que tout le monde devrait pouvoir être en sécurité , dit la Dre Godbout-Beaulieu.

De jeunes contre-manifestants à Fredericton, mercredi. « Gardez la haine hors de nos écoles », lit-on sur une des affiches. Photo : La Presse canadienne / Stephen MacGillivray

Les jeunes s'informent des choses de la vie , qu'on le veuille ou non, souligne Sophie LeBlanc Roy. Si l'école n'est pas là pour les guider, les sources d'information peuvent vite devenir douteuses, illustre-t-elle

C'est pas les parents nécessairement qui vont prendre la relève pour éduquer leurs enfants [sur la sexualité]. Ce sont les amis, ce sont les grands frères et les grandes sœurs des amis , dit-elle.

Des manifestants devant l'hôtel de ville de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, mercredi dernier. Photo : CBC / Hadeel Ibrahim

La Dre Sophie Godbout-Beaulieu appelle au respect de la dignité des personnes que l’on évoque dans cette affaire et s'inquiète aussi que les enfants soient instrumentalisés par des idéologies politiques ou religieuses.

Quand on parle de jeunes enfants, moi ça m'inquiète, parce qu'on les expose aussi à des messages potentiellement haineux et on les met en danger, même dans leur sécurité émotionnelle , dit la psychologue. C'est dommage de remettre en question le droit même d'existence, le droit fondamental, d'un certain groupe d'enfants et d'adolescents.

Se basant sur son expérience professionnelle, elle a toutefois confiance. Les jeunes que je vois, moi, j'entends beaucoup de valeurs d'inclusion, de respect, d'empathie envers leurs camarades de classe .

D’après le reportage de Frédéric Cammarano