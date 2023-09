Batteries : croire qu’on peut réussir sans subventions est « naïf », dit Fitzgibbon

Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, s'est porté à la défense des subventions versées aux entreprises étrangères pour développer la filière batterie.

Le président et chef de la direction de la Banque Nationale, Laurent Ferreira, a critiqué, jeudi, les subventions gouvernementales versées aux entreprises étrangères, notamment pour développer la filière batterie.

Mon point là-dessus, c'est que quand on donne des subventions aux compagnies étrangères, [...] elles vont directement dans la poche des actionnaires étrangers qui ne sont principalement pas canadiens. [...] Je doute de ce modèle, à plus long terme, dans la création de richesse.

M. Ferreira a fait cette déclaration en entrevue, jeudi, en marge d'une présentation devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Ouvrir en mode plein écran La batterie d'un véhicule électrique dans une usine de Volkswagen en Allemagne où sont fabriquées 1000 voitures par jour. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Sean Gallup

M. Fitzgibbon a respectueusement réagi aux propos de l'homme d'affaires lors d'une mêlée de presse le lendemain, à Bromont. Il a répondu que le patron de la Banque Nationale n'apprécie pas le rôle du gouvernement .

S'il n'y avait aucune subvention du gouvernement, il y aurait zéro dans la filière batterie au Canada. Ça serait aux États-Unis.

Le ministre croit que le débat philosophique entre les partisans du laissez-faire et les adeptes de l'interventionnisme est intéressant. Il place le gouvernement Legault au milieu entre les deux pôles. Ce que le gouvernement du Québec a décidé de faire, nous, on y croit. C'est de dire : "Choisissons les secteurs où ça vaut la peine."

Les gens qui pensent qu'au Québec on ne devrait rien faire, [que] les [entreprises] vont venir [quand même], c'est naïf [de le croire].

Plus tard, sur la plateforme X, le ministre a ajouté qu'il voyait le monde de la même façon lorsqu'il travaillait lui-même à la Banque Nationale dans les années 2000. Son expérience au gouvernement l'a convaincu qu'il fallait être agressif et faire des offres ciblées . Faut pas être dupe et donner trop, mais on ne rattrapera jamais l'écart de richesse en appliquant simplement des théories académiques.

L'intervention de M. Ferreira survient au moment où les gouvernements déploient des milliards de dollars pour attirer des entreprises étrangères dans la filière batterie.

Ouvrir en mode plein écran Gros plan d'un moteur de véhicule électrique. (Photo d'archives) Photo : iStock

Le Canada pourrait consacrer près de 13 milliards de dollars au projet de Volkswagen, qui veut construire une usine de batteries pour véhicules électriques à St. Thomas en Ontario. L'aide consentie à Stellantis pourrait atteindre 15 milliards de dollars pour son usine de batteries de Windsor.

Le Québec n'est pas en reste. Ottawa et Québec ont accordé une aide de 640 millions de dollars pour l'usine de Ford à Bécancour. Celle de GM-Posco, pour sa part, a profité d'un soutien de près de 300 millions de dollars des deux ordres de gouvernement.

Le gouvernement Legault serait sur le point d'officialiser la construction d'une installation du fabricant de cellules suédois Northvolt dans la Vallée-du-Richelieu et une importante aide budgétaire est anticipée.