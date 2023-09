Jean-Talon : la circonscription la plus diversifiée de Québec

À la veille du déclenchement du vote par anticipation dans la circonscription de Jean-Talon à Québec, coup d'oeil sur une circonscription bien distincte.

Englobant plusieurs cégeps et l’Université Laval, le niveau d’éducation est supérieur à la moyenne. Il y a aussi plus de jeunes et plus de personnes d’origines diverses qui s’y retrouvent.

Selon la composition sociodémographique de la circonscription, certains partis politiques ont des intérêts à aller rejoindre certains segments de la population comparativement à d'autres , remarque la professeure au département de science politique de l’Université Laval, Valérie-Anne Mahéo.

Selon les données du dernier recensement, un peu plus du quart des résidents ont entre 15 et 29 ans, c’est bien au-dessus de la moyenne des circonscriptions de Québec qui se situe à 15,7 %. Il y a toutefois la plus faible proportion de résidents entre 45 et 59 ans.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

La jeunesse alimente traditionnellement des questionnements par rapport à son intérêt à aller voter. Les nouvelles générations ont moins le sentiment que voter est un devoir, mais il voit ça plutôt comme un choix, c’est une des raisons pour laquelle on voit des niveaux de participation plus faibles que chez les anciennes , explique Valérie-Anne Mahéo.

Mais la présence des cégeps et de l’Université Laval, et donc des étudiants qui y résident, peut changer cette tendance, car les jeunes ne sont pas un groupe homogène. On voit généralement dans les études que les jeunes qui ont un niveau de scolarité élevé présentent des taux de participation supérieurs aux jeunes qui n’y sont pas ou qui sont en emploi , précise la professeure.

Ouvrir en mode plein écran L'Université Laval a accueilli près de 56 000 étudiants en 2022. Photo : Radio-Canada / Vincent Archambault Cantin

Sur les campus, les associations étudiantes peuvent contribuer à mobiliser et politiser la communauté étudiante, et les candidats peuvent rejoindre beaucoup d’électeurs potentiels en y étant visibles. Selon Valérie-Anne Mahéo, ces facteurs permettent de répandre l’information selon laquelle il y a une élection le 2 octobre.

Le comportement électoral demeure une fois les études terminées. On sait que généralement les personnes plus éduquées, donc avec des diplômes postsecondaires et universitaires, ont une forte probabilité d'aller voter, donc on pourrait s’attendre à une plus forte proportion de personnes qui voteront dans cette circonscription-là , relate la professeure.

Jean-Talon se retrouve dans une bonne posture à cet égard avec près de la moitié de ses résidents qui possèdent un diplôme universitaire. La circonscription peut entre autres compter sur la plus grande proportion de détenteurs de diplôme supérieur au baccalauréat à 22,9 % parmi les autres circonscriptions de la ville.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Ainsi, malgré la forte proportion de jeunes, la circonscription peut tout de même se targuer d’avoir habituellement un haut taux de participation. Il était de 74 % aux élections générales d’octobre 2022. Pour la dernière élection partielle dans Jean-Talon, il était de 49 %, ce qui est plutôt haut pour une partielle, notamment en comparaison avec la taux de participation de la partielle dans Saint-Henri–Sainte-Anne, en mars qui était de 31 %.

Diversité et citoyenneté

Jean-Talon est de loin la circonscription de la ville de Québec avec la plus grande proportion de personnes s'identifiant comme faisant partie d'une minorité visible avec 19,5 %, ce qui est bien supérieur à la moyenne des circonscriptions de Québec qui est de 8,7 % et aussi à celle de la province.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Or, la diversité ne se transmet pas nécessairement aux votes, puisqu'il faut entre autres avoir sa citoyenneté canadienne pour être en mesure de voter dans une élection provinciale. Il y a beaucoup de résidents de Jean-Talon qui ne sont pas citoyens canadiens, avec une proportion de 13,4 % c’est de beaucoup supérieur à la moyenne des autres circonscriptions de Québec qui se situe à 5,3 %.

Publicité

Les études démontrent également que même une fois la citoyenneté obtenue, certains écarts de taux de participation persistent entre les immigrants et les gens qui sont nés et qui ont grandi au Québec. Ça peut prendre un certain temps avant de s’intégrer dans le tissu politique et de comprendre les tenants et aboutissants de la politique partisane locale afin de pouvoir voter , explique Valérie-Anne Mahéo.

En pleine densification

Autrefois largement considérée comme une banlieue de maison unifamiliale, c’est maintenant une circonscription en pleine densification. C'est dans Jean-Talon qu’il y a la plus grande proportion de logements occupés qui sont des appartements dans des immeubles de cinq étages ou plus avec 18,0 %. La moyenne à Québec est de 8,3 %.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs complexes d'habitation de plusieurs étages ont été construits dans les dernières années à Sainte-Foy. Photo : Radio-Canada / Raymond Routhier.

C’est d’ailleurs la circonscription qui a le plus cru en termes de population entre les recensements de 2016 et de 2021, elle a augmenté de 12,5 %.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Une autre des particularités de Jean-Talon, c’est l’écart qui existe entre le revenu moyen et le revenu médian qui est le plus prononcé de la région, ce qui peut indiquer une plus large variation entre les revenus dans la circonscription. Les proportions des résidents de plus de 15 ans gagnant moins de 20 000 $ et plus de 100 000 $ par année d’ailleurs plus sont d'ailleurs plus élevées que la moyenne des circonscriptions de Québec.