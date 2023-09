Des hockeyeurs ukrainiens de Québec ont rencontré Zelensky, leur « héros »

Deux réfugiés ukrainiens qui ont participé au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec l’hiver dernier ont eu la chance de rencontrer le président Volodymyr Zelensky à l’occasion de sa visite à Ottawa vendredi.

Matvii Kulish et Maksim Shtepa, qui sont hébergés dans une famille d’accueil depuis leur retour à Québec, il y a quelques semaines, se sont rendus dans la capitale fédérale à l’invitation du député de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell.

Nous sommes très fiers d’être ici. Nous sommes tellement excités de voir notre héros. C’est une grande journée pour nous, un grand moment. C’est cool , a lancé le jeune Maksim avant sa rencontre avec le président ukrainien.

Six des joueurs de l'équipe ukrainienne (en blanc sur la photo) sont de retour à Québec après leur passage remarqué au tournoi pee-wee en février. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Lui et son coéquipier Matvii ont remis au chef d’État deux chandails de hockey, dont un de l’équipe pee-wee de l’Ukraine portant le nom Zelensky au dos.

Nous voulons lui montrer qu’il y a du hockey de bon niveau qui se joue dans notre merveilleux pays. Nous voulons le rendre fier , a expliqué Maksim.

C’est sûr qu’ils voulaient venir

Les jeunes hockeyeurs étaient accompagnés du responsable de la venue de l’équipe ukrainienne au tournoi de Québec, Sean Bérubé.

Quand ils [ont participé] au tournoi pee-wee de Québec, ils [ont] représenté leur pays puis ils étaient très fiers d’être des symboles, et aussi, pour eux, le président Zelensky, comme Maksim a dit, c’est un héros. Donc, quand on a su qu’il venait ici et quand on les a invités, c’est sûr qu’ils voulaient venir , a raconté M. Bérubé.

Matvii Kulish (à gauche) et son coéquipier Maxim ont pu rencontrer le président Zelensky en compagnie du premier ministre Justin Trudeau. Photo : Crédit : Facebook/Olivier Hubert-Benoit

Matvii Kulish et Maksim Shtepa font partie des six réfugiés ukrainiens arrivés le 2 septembre à Québec afin d’y passer l’année scolaire qui attendent toujours une autorisation du ministère de l’Éducation pour fréquenter l’école.

Je m'ennuie

Même s’il admet s’ennuyer des membres de sa famille restés en Ukraine, Maksim est heureux d’avoir pu revenir à Québec, sept mois après le passage remarqué de son équipe au tournoi pee-wee.

C’est un nouvel endroit, une nouvelle étape dans nos vies. Je trouve ça très bien ici, mais c’est certain que je m’ennuie de mon pays , a confié l’adolescent.

Avec la collaboration de Louis Blouin et de Louis-Simon Lapointe