Québec financera la moitié du coût des rénovations de l’église Saint-Joseph d’Alma

Le conseil de la fabrique Saint-Joseph a appris que Québec allait financer les travaux de rénovation de l'église jusqu'à concurrence de 700 000 $, soit la moitié du coût estimé des travaux. Cette somme permettra au conseil de franchir une étape de plus vers la réouverture de l’église fermée en mai 2020.

Malgré les délais qu'on aurait aimé moins longs, on est content aujourd'hui , s’est réjoui vendredi André Bergeron, président de l'assemblée de la fabrique de la paroisse Saint-Joseph d'Alma.

En effet, la première demande de financement pour réaliser les travaux de rénovation a été refusée. Grâce à l'expertise d'un nouvel ingénieur, l'évaluation est passée de 2 millions à 1,4 million de dollars.

Il a réussi à faire des plans pour solidifier l'édifice, mais ça ne paraîtra pas. On solidifie les fermes de toit et le transept avec des contreplaqués, du bois laminé, des étriers de métal , a-t-il élaboré.

Ouvrir en mode plein écran André Bergeron est le président de l'assemblée de la fabrique de la paroisse Saint-Joseph d'Alma. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le montant provient du Conseil du patrimoine religieux. Il s'inscrit dans une somme globale de 35 M$ annoncée cette semaine que le ministère de la Culture et des Communications octroie pour la restauration et la requalification de bâtiments patrimoniaux culturels à caractère religieux à travers le Québec.

Publicité

Il y a eu vraiment un travail entre nos élus municipaux, notre député Éric Girard. Au niveau politique, on a eu un bon appui. C'est ce qui a fait la différence , a ajouté André Bergeron.

De l'argent d'Alma

Alma fournira également une somme appréciable.

L'identité du centre-ville et de la ville est fortement associée avec cet édifice-là et on ne pouvait pas s'imaginer le voir disparaître. Ça fait plus de deux ans que le conseil a réservé une somme de 300 000 $ pour participer à la rénovation de l'église , a chiffré le conseiller municipal Frédéric Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran Une aide gouvernementale de 700 000$ combinée à celle de 300 000$ d'Alma pourra possiblement permettre la réouverture de l’église Saint-Joseph. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

En plus de ces contributions de Québec et Alma, il restera à aller chercher autour de 400 000$ dans la population pour que les portes de l'église puissent rouvrir.

Publicité

Évidemment qu'on va être obligé de solliciter la population parce que ce sont de gros gros montants. Il va y avoir des campagnes de souscription qui vont avoir lieu. On a plein d'idées , a annoncé Raynald Émond, vice-président de l'assemblée de la fabrique de la paroisse Saint-Joseph d'Alma.

Un changement de vocation de l'église n'est d'ailleurs pas exclu si une proposition retient l'intérêt de la fabrique.

C'est super important d'être de son temps. Des fois, l'Église catholique a pris du temps à s'adapter , a reconnu André Bergeron.

D'après un reportage de Laurie Gobeil