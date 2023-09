Quatre questions sur l’établissement d’un régime de pensions de l’Alberta

L’Alberta a rendu publique une analyse des bénéfices et des risques entourant le projet d’abandon du Régime de pensions du Canada (RPC). La première ministre Danielle Smith s’est dite convaincue par le rapport, mais à peine publiée, l’étude a été très critiquée.

1- Combien d’argent l’Alberta pourrait-elle retirer du Régime de pensions du Canada?

C’est la question à 334 milliards de dollars, le montant avancé par le rapport mandaté par le gouvernement de l’Alberta. Cela représente plus de la moitié de la valeur actuelle du Régime.

La question est cruciale parce que tous les bénéfices économiques entourant la mise en place d'un régime de pensions de l’Alberta découlent du montant initial que la province aurait le droit de retirer du RPC . Plus le montant est élevé, moins les contributions des travailleurs albertains le seront et plus les prestations pourront être bonifiées.

Les divergences d’opinions proviennent d’interprétations différentes de la section 113 de la Loi sur le Régime de pensions du Canada (Nouvelle fenêtre) qui définit une formule pour calculer le montant.

LifeWorks a interprété la formule ainsi : Contributions des employés, employeurs et les travailleurs indépendants de l’Alberta

Moins les prestations payées aux Albertains

Moins la part albertaine des frais d’administration

Plus les rendements des investissements de ces contributions albertaines

L’Office d’investissement du RPC conteste toutefois cette interprétation, notamment parce que les deux tiers des fonds actuels de l’Office ne proviennent pas de contributions, mais des investissements effectués.

Le directeur général principal, Michel Leduc, a fait valoir que ces rendements ont pu être accumulés grâce à la taille du fonds. En somme, si l’Alberta n’avait jamais joint le Régime, elle n’aurait pas pu atteindre le montant d’intérêts accumulés par le RPC .

Un professeur d’économie de l’Université de Calgary, Trevor Tombe, estime aussi la formule de LifeWorks problématique parce que si la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario se retiraient en même temps, ces trois provinces pourraient alors prétendre à 128 % des actifs du RPC .

Selon lui, la formule fonctionnait à l’établissement du Régime en 1965, mais celui-ci a depuis été réformé sans que la formule ne soit changée.

Trevor Tombe calcule le montant à environ 150 milliards de dollars et met en garde qu'il s'agit d'une estimation imparfaite.

2- Que se passe-t-il pour les bénéficiaires qui déménagent de l’Alberta?

Le gouvernement albertain et LifeWorks se basent sur l’exemple du Régime de rentes du Québec. De la même manière, la province devrait établir des accords avec les autres provinces et à l’international pour assurer la transférabilité des retraites. De nombreux détails devront cependant être négociés, notamment dans les cas où le Régime de pensions de l’Alberta offre des prestations supérieures à celles des autres Régimes.

Pour la professeure de sciences politiques de l’Université de Calgary, Lindsay Tedds, la question de la transférabilité des pensions pose des questions sur les personnes qui devraient être consultées. N’importe qui ayant travaillé à un moment de sa vie en Alberta verrait ses contributions transférées dans le Régime de pensions de l’Alberta. Donc les Albertains ne devraient pas être les seuls à pouvoir donner leur point de vue, mais tous ceux qui y ont vécu un jour.

3- Quels sont les risques à prendre en compte?

En plus du risque découlant de l’incertitude sur le montant que l’Alberta pourrait retirer, le rapport de LifeWorks cite deux autres risques qui pourraient diminuer les avantages économiques d'un régime séparé.

Jeunes pour combien de temps?

Le premier dépend de l’évolution du portrait démographique de l’Alberta. Ces dernières années, la province a contribué proportionnellement plus dans le RPC parce que sa population est en moyenne plus jeune que les autres provinces et que son taux d’emploi est élevé.

Un vieillissement de la population, un changement lié à l'immigration, à la mortalité ou à la fertilité aura un effet sur les contributions minimums demandées aux Albertains pour maintenir un régime en bonne santé financière.

L’économiste en chef d’Alberta Central, Charles St-Arnaud, signale que le Régime de rentes du Québec a démarré au même taux de contribution que le Régime de pensions du Canada, mais un vieillissement plus rapide qu’anticipé entraîne forcément une augmentation du taux.

Une gestion albertaine aussi performante?

L’autre risque est la performance du nouveau régime en termes de rendements des investissements. Le ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, s’est empressé de comparer les bonnes performances de l’Office d’investissement du RPC à celles peu reluisantes de l’AIMCo (Alberta Investment Management Corporation) qui gère par exemple les retraites des enseignants de l’Alberta.

La question de la structure de gestion du Régime de pensions de l’Alberta n’a pas encore été décidée. La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, n’a pas non plus exclu que les stratégies d’investissement soient influencées par des considérations politiques comme elle l’a suggéré par le passé.

4- Qui va trancher?

La ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a indiqué qu'elle allait étudier l'analyse albertaine et consulter les ministres provinciaux des Finances.

Selon la Loi sur le Régime de pensions du Canada, le montant est calculé par la ministre des Finances. C’est également elle qui conclut un accord avec la province pour prendre toutes les dispositions nécessaires à la disposition d'un nouveau régime.