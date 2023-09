Avant que les feuilles rougissent, que le mercure plonge sous zéro et que l’automne s’installe, voici quatre bouteilles à découvrir pour savourer les dernières journées d’été.

Souvenirs de vacances

Ouvrir en mode plein écran Rosehall Run Chardonnay Prince Edward County 2017 | Code SAQ : 14897066 | 38,75$ Photo : SAQ

Tous les vignerons du Comté de Prince Edward le disent : les Québécois sont de plus en plus nombreux à visiter leur région. Sur la rive nord du lac Ontario, la petite région viticole possède un atout rare au pays : des plages. C’est à cet endroit que la famille Sullivan a fondé le domaine RoseHall Run en 2001. Dans le sud-ouest du comté, près du village de Wellington, les vignes sont plantées dans un sol de calcaire. Cet aspect du terroir se goûte dans leur chardonnay. Issue de la très généreuse vendange 2017, la robe dorée dévoile des parfums de poire mûre, de caramel et de fleurs. La tension est surprenante pour un blanc avec six ans d’âge. Si son prix plus élevé étonne, le vigneron avance que c’est une aubaine, car la même bouteille se vend 65 $ au domaine.

À rafraichir

Ouvrir en mode plein écran Bernard et Benoît Landron Coteaux d'Ancenis Esprit Détente 2022 | Code SAQ : 14172612 | 21,30$ Photo : SAQ

Ce rouge de la Loire provient d’une appellation méconnue, voire inconnue, les Coteaux-d’ancenis. Entre Nantes et Angers, cette région est le prolongement du muscadet. Or, on y cultive différents cépages dont le gamay, un cépage davantage réputé dans le Beaujolais. Comme dans cette région française, les vignes des Coteaux-d’ancenis poussent dans un sol d’origine volcanique. Cette particularité confère des parfums plus puissants au vin et ça se confirme dans la cuvée Esprit Détente produite par le domaine Landron-Chartier. Sans élevage en fût de bois et avec le moins d’intervention possible, ce rouge frais, juteux et élégant est meilleur servi frais. Ses notes de poivre, de violette et de framboise accompagneront les soirées tacos.

Piquette, piquette

Ouvrir en mode plein écran Benjamin Bridge Piquette Original 2022 | Code SAQ : 15149191 | 6,25$ Photo : SAQ

Le vignoble néo-écossais Benjamin Bridge a été le premier à produire de la piquette au Canada. Cette boisson très tendance est issue de la réutilisation des peaux de raisin après la vinification. En les mélangeant avec de l’eau, du sucre et des aromates, le vignoble crée un breuvage faible en alcool, pétillant et surtout, très désaltérant et rafraichissant. Sa piquette originale est préparée avec le marc de sauvignon blanc, de muscat, de chardonnay musqué, d’ortega et de geisenheim. Un soupçon de sel de la baie de Fundy et du houblon Citra ajoutent de la complexité. C’est l’apéritif parfait été comme hiver.

Limonade

Ouvrir en mode plein écran Allo j'tm Vodka Limonade Rose | Code SAQ : 15148260 | 14,80$ Photo : SAQ

Cette limonade rosée qui n’est pas destinée aux enfants! Elle est plutôt idéale après une randonnée en forêt. Des arômes d’agrumes, un peu de sucre, de l’eau pétillante et du colorant naturel, (la carotte!), la distillerie Alchimiste a réuni en cannette les ingrédients incontournables de cette boisson rafraichissante. Peu sucré et abordable, c’est un bon choix.