La ville de North Bay aura un nouveau parc pour les sports à roulettes l’année prochaine. Le projet de 1,6 M$ comprendra un parc avec obstacles ainsi qu’une piste en boucle.

Jeudi soir, la firme New Line, dont les services de conception et de construction ont été retenus pour ce projet, a tenu une première consultation publique au musée de North Bay pour savoir ce que veut voir la communauté dans ce nouvel espace.

Tous les parcs conçus et construits par New Line sont uniques et adaptés aux besoins des utilisateurs.

Ces consultations publiques sont essentielles au processus de conception de la firme.

Un réel besoin

En l’absence d’un parc qui répond à leurs besoins, les adeptes de sports à roulettes de North Bay ont eu à s’adapter.

Steven Kudla et ses amis transportent avec eux leurs modules pour créer des parcs éphémères dans n’importe quel lieu.

Jeudi soir, ils se sont installés sur un terrain de basketball tout près du lieu où sera construit le nouveau parc, dans le secteur de la marina de North Bay.

On peut s’installer dans n’importe quel stationnement. On arrive à s’en sortir , explique-t-il.

Par contre, il soutient que lui et sa communauté sont très enthousiastes à l’idée de construire de nouvelles installations. Le parc actuel est tout en rouille. On a hâte de voir ce qui sera proposé ce soir.

Un projet en évolution

Si la Ville va de l’avant avec le projet de parc pour sports à roulettes, il aura quand même fallu convaincre le conseil municipal.

En 2020, Marty Simard a présenté au conseil sa proposition pour une piste en boucle. Avec son jeune fils Malleus, il a découvert un amour pour le BMX pendant la pandémie.

Il va y avoir plusieurs choix pour tout le monde qui ont toutes sortes de roues sous leurs pieds.

Suite à sa présentation, la proposition de M. Simard a été bonifiée d’un parc à planche à roulettes pour en faire un parc multi-usage.

Ce nouveau parc cadre avec le plan de revitalisation du centre-ville, selon Gord Young, agent de communications pour la ville de North Bay.

L’idée c’est d’essayer de créer le plus possible d’activités au parc Waterfront, pour amener les gens au centre-ville explique-t-il.

L’endroit est à côté du terminus d’autobus et du lac Nipissing. Il n’y a jamais vraiment eu d’autres options pour ce qui est du lieu choisi , poursuit-il.

Une trentaine d'amateurs de sports à roulettes de North Bay étaient présents jeudi soir pour une présentation de la firme New Line Skateparks.

Cette première consultation publique sera suivie de deux autres consultations, plus concrètes, dans les prochains mois.

L’équipe de New Line, dont plusieurs membres ont vu le site pour une première fois jeudi, aura pris en considération la rétroaction du public et sera en mesure d’avoir davantage de détails sur la forme que prendra cet éventuel parc.

Le travail de préparation à la construction devrait commencer dès que les conditions le permettront, au printemps 2024.