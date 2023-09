Des élèves obligés d’étudier dans des bibliothèques par manque de salles de classe

En Saskatchewan, la hausse du nombre d'inscriptions d'élèves oblige certains établissements scolaires à convertir d’autres espaces en salles de classe. Ainsi, salles du personnel et laboratoires scientifiques font désormais partie de la solution.

À l'école Harbourg Landing de Regina, la mère de famille, Kathleen Eisler, a observé ce bouleversement au fil des ans.

En effet, depuis l’ouverture de cette école en 2017, elle y a inscrit ses quatre enfants. À l'époque, dit-elle, les inscriptions ne sont pas des sujets de discussion pour les familles ayant des enfants dans cette école.

Mme Eisler a suivi l'évolution des discussions sur la surcapacité au fil des ans. Il a notamment été question de déplacer le programme d'immersion en français, de transformer la bibliothèque en salle de classe et de construire une nouvelle école élémentaire à proximité.

Selon la mère de famille, Kathleen Eisler, en 2017, les inscriptions ne sont pas des sujets de discussion pour les familles ayant des enfants dans cette école. Photo : Radio-Canada / Vashisth Trivedi

Selon Kathleen Eisler, le transfert d'environ 200 élèves vers d'autres écoles cet automne a permis d'alléger la pression sur les inscriptions dans cette école, même si elle est toujours pleine.

Les parents sont frustrés. Nous ne pouvons pas organiser un événement avec toute l'école , souligne-t-elle.

Les chiffres des inscriptions ne seront définitifs qu'à la fin du mois, mais la Division des écoles publiques de Regina ont déjà constaté une croissance considérable des inscriptions dans les quartiers de Harbour Landing et de Greens on Gardiner , note le porte-parole Terry Lazarou.

Amanda Spenst, mère de deux enfants d'âge scolaire à Saskatoon, trouve la situation de manque de place préoccupante. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Selon la Division scolaire catholique de Regina, des chiffres préliminaires indiquent que 13 006 élèves sont inscrits au 1er septembre, soit une augmentation de plus de 1000 élèves par rapport à la même période l'an dernier.

Un bond aussi spectaculaire nous oblige certainement à ajouter du personnel, à organiser l'espace physique pour les salles de classe et à trouver plus de bureaux et d'autres matériels d'apprentissage, ce qui à son tour a un impact sur le budget , souligne sa porte-parole, Twylla West.

À Saskatoon, le constat est le même. La croissance a mis à rude épreuve la capacité physique de certaines de nos écoles , déclare le porte-parole de la Division des écoles catholiques du Grand Saskatoon, Derrick Kuntz.

La division a pu ajouter des salles de classe mobiles dans certaines écoles et a converti des espaces non scolaires, tels que des salles de sciences et de musique, en salles de classe afin de maintenir leur taille à un niveau raisonnable, ajoute-t-il.

Le directeur de l'éducation la Division des écoles publiques de Saskatoon, Shane Skjerven, explique que dans sa division, des salles polyvalentes et les salles du personnel ont été fermées afin de libérer de l'espace.

Malgré l'augmentation des effectifs, les divisions s'efforcent de maintenir le nombre d'élèves à moins de 25 par classe, sauf dans les écoles secondaires.

Shane Skjerven, directeur de l'éducation des écoles publiques de Saskatoon explique que dans sa division, des salles polyvalentes et les salles du personnel ont été fermées afin de libérer de l'espace. Photo : Radio-Canada / (Chanss Lagaden

En tant que mère de deux enfants d'âge scolaire à Saskatoon, Amanda Spenst trouve cela préoccupant. Je connais des étudiants atteints de troubles d'apprentissage diagnostiqués qui peuvent ou non être admissibles à une aide simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de financement , s'indigne-t-elle.

Une situation qui préoccupe la STF

Selon la présidente de la Fédération des enseignants de la Saskatchewan (STF), Samantha Becotte, c’est une situation commune dans toute la province.

Chaque fois qu'une nouvelle école est annoncée, elle est déjà pleine avant même que sa construction ne soit achevée. Nous avons toujours l'impression de devoir rattraper un retard , explique Samantha Becotte.

Dans un courriel, la province indique avoir déboursé 7 millions de dollars l'année dernière ainsi que cette année pour embaucher davantage de personnel enseignant.

Aussi, souligne le gouvernement, le dernier budget provincial prévoyait un investissement en capital de 16 millions de dollars pour aider à financer davantage de salles de classe mobiles.

Mais pour Samantha Becotte, malgré cette injection de fonds, la plupart des divisions ont dû réduire leurs effectifs.

Les parents sont frustrés. Les enseignants sont frustrés. Et, malheureusement, ce sont les enfants qui en paient le prix , insiste-t-elle. La STF et le gouvernement devraient tenir leur dernière série de réunions de négociation le mois prochain.

Avec les informations de Jessie Anton