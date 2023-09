Miracles, un deuxième album lumineux pour CRi

Le producteur québécois CRi a lancé vendredi son deuxième opus, trois ans après le succès de Juvenile. Parsemé de collaborations avec des artistes comme Half Moon Run et Klô Pelgag, Miracles est un album qui invite le public à s’émerveiller des petites et des grandes choses de la vie.

Le titre de l’album ne fait pas référence à Jésus qui change l’eau en vin, mais plutôt aux rencontres improbables et aux moments surréels qui ont marqué sa création, qui s’est déroulée principalement sur la route : avion, train, autobus et chambres d’hôtel

Autant de lieux de création inusités où le producteur a absorbé ce qui se passait de magiquement ordinaire autour de lui, pour en extraire des fresques électroniques évocatrices.

Il y a un aspect religieux dans le mot "miracle", mais on n’est pas là-dedans. Un miracle, pour moi, c’est quelque chose d’inexplicable qu’on ne contrôle pas, mais qui existe et qu’on embrasse , explique CRi au téléphone, à la veille de la sortie de son deuxième effort.

L'angoisse du deuxième album

Si l’énergie que dégage Miracles est résolument positive, CRi avoue que sa création a été plutôt anxiogène, lui qui a dû composer avec la terreur du deuxième album, un doute qui plane sur plusieurs artistes après leur première offrande.

J’ai vraiment trouvé ça difficile de faire un deuxième album, surtout avec la pression et les attentes. Juvenile a connu un certain succès et c’est sûr que quand il y a un précédent, tu te ramènes toujours un peu à ça, explique-t-il, ajoutant qu’il a toujours été soucieux de plaire à son public. Si je faisais juste de la musique pour moi, je ne me donnerais pas cette peine.

CRi a lui même été happé par l'imprévisibilité de la vie lorsque sa partenaire lui a annoncé qu'elle était enceinte, alors qu'il était en studio à Londres avec le duo Everyone You Know.

En décembre 2022, j’étais à Londres avec Everyone You Know, [que l’on peut entendre sur Miroir Miroir], et ma blonde m’a appelé pour m’annoncer qu’elle était enceinte, explique CRi. Ça a complètement changé ma perspective, ça a changé ma vie.

Leur premier enfant, un garçon, est né au mois d’août dernier dans leur nouvelle maison de Saint-Adolphe-d’Howard dans les Laurentides, loin des appartements exigus de Montréal.

La chanson d’ouverture de Miracles, I Can Make It (je peux le faire), est d’ailleurs un mantra que le producteur s’est répété à plusieurs reprises dans les dernières années pour faire face aux aléas de la vie, que ce soit la préparation à la paternité ou l’enchaînement quasi militaire de concerts au Québec et à l’étranger.

Il assure toutefois que le nom de l’album avait été choisi avant qu’il apprenne qu’il allait être père, sinon ça aurait été un peu cheesy , affirme-t-il. Mon concept m’a rattrapé et je me suis dit que je devais embrasser cette affaire-là.

Un album aérien

Comme sur son premier album, CRi s’est entouré de plusieurs collègues pour Miracles, certains issus de son cercle rapproché et d’autres rencontrés en cours de route, de Half Moon Run à Klô Pelgag à des artistes de l’étranger comme Hana et Everyone You Know.

Contrairement à son premier album primé à l'ADISQ, sur lequel ses influences musicales étaient découpées au ciseau, le producteur affirme que sur Miracles, il a anabolisé ses différentes inspirations pour en faire un son propre à lui.

C’est sûr que Caribou et Moby continuent à être une influence, comme l’ensemble des années 1990, Peter Gabriel et sa manière de traiter les voix. Le drum and bass est aussi un style qui me suit depuis longtemps, illustre-t-il. Mais j’ai l’impression d’avoir trouvé mon authenticité sonore.

Si le plus grand public de CRi demeure le Québec en termes de vente de billets, il se surprend encore de sa grande popularité à l’étranger, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Australie et même en Inde, où il prévoit se produire bientôt.