La Coopérative forestière de Petit Paris achète l’entreprise sylvicole Reboitech

La Coopérative forestière de Petit Paris à Saint-Ludger-de-Milot vient d'acquérir l'entreprise sylvicole Reboitech dont le siège social est à Saguenay.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

La Coopérative, qui existe depuis plus de 55 ans, deviendra ainsi la plus importante entreprise de travaux sylvicoles au Québec. Reboitech, qui se trouve à Laterrière, compte 200 travailleurs saisonniers. Ils s’ajouteront donc aux quelque 300 travailleurs de Petit Paris, qui fait de la coupe forestière, du sciage et qui faisait déjà des travaux sylvicoles avant cet achat.

On voulait se consolider considérant tous les enjeux à venir concernant la remise en production du territoire. C’est important de bien aménager nos forêts et de faire pousser plus de bois, comme on dit, particulièrement avec les feux qu’on a connus cette année. C’est clair que la remise en production sera très importante , a expliqué Alain Paradis, directeur général de la Coopérative de Petit Paris.

Selon ce dernier, le chiffre d'affaires annuel de Reboitech est d'environ 15 M$.

La coopérative envisageait depuis plusieurs mois de prendre de l’expansion, avant les feux de forêt qui ont frappé le Québec au cours de l’été.

On va tripler notre volume de travail en aménagement. C’est un positionnement stratégique. Lorsque notre intérêt était d’augmenter nos parts de marché au niveau de l’aménagement forestier, les feux n’étaient pas encore là. Avec ce qui s’est passé cette année, c’est clair que ce sera encore plus important. Stratégiquement, dans l’entreprise, c’était important de développer cet aspect d’aménagement , a assuré M. Paradis.

La Coopérative possède également certaines filiales. Parmi celles-ci il y a Énergie Milot ainsi que Produits forestiers Petit Paris (PFPP). Ce dernier est un complexe de sciage de bois d'œuvre dont le modèle d’affaires est pratiquement unique au Québec par le fait qu’il s’agit d’une coopérative de travailleurs qui en est co-propriétaire depuis 1987, peut-on lire dans le communiqué de presse officialisant la transaction. L'entreprise Rémabec possède 50 % de PFPP depuis juin 2021.

