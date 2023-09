Une étape importante franchie pour l’arrivée de sages-femmes en Abitibi-Témiscamingue

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) autorise l’embauche de trois sages-femmes afin d'offrir pour la première fois ce service dans la région.

Aujourd’hui est un grand pas parce qu’avec le conseil d’administration, on a adopté la signature pour trois contrats, soit un contrat avec une responsable pour l’offre de service sage-femme et deux sages-femmes , a souligné Caroline Roy, présidente et directrice générale du CISSS-AT, en marge d’une assemblée régulière du conseil d'administration, jeudi à Lorrainville.

Les trois professionnelles auront le mandat de développer un premier service de sages-femmes dans la Vallée-de-l’Or.

On est vraiment heureux d’entamer cette phase de déploiement. Ça va nous permettre de bonifier notre première ligne, d’offrir plus de choix aux femmes et aux familles. C’est quand même après une mobilisation citoyenne de près de 10 ans , rappelle Jessyka Boulanger, responsable des services de sages-femmes au CISSS-AT.

Au printemps dernier, le ministère de la Santé a accepté de financer un premier projet de sage-femme dans la région, en collaboration avec les communautés autochtones.

Ouvrir en mode plein écran Le conseil d'administration du CISSS-AT a autorisé l'embauche de trois sages-femmes afin d'offrir ce service dans la région pour la première fois. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / FatCamera

Des services d’ici la prochaine année?

Le CISSS-AT lancera sous peu un appel d’offres pour choisir un emplacement.

Publicité

Notre souhait est d’avoir un emplacement qui comprendrait autant les bureaux de consultation qu’une chambre de naissance en dehors de l’hôpital. Est-ce que ça va prendre la forme d’une maison? Est-ce que ce seront des locaux dans un espace locatif? On est à regarder les différentes options , indique Jessyka Boulanger.

Un comité opérationnel sera aussi mis sur pied au début d'octobre et pourra mieux cibler l’échéancier. Le CISSS-AT souhaite offrir le service d’ici la prochaine année , signale Mme Boulanger.

L’objectif à moyen terme est d’offrir les services de sages-femmes partout dans la région.

L’Abitibi-Témiscamingue est vraiment une région où il y a un engouement pour la pratique sage-femme, autant pour y avoir accès que pour aller se former , mentionne Jessyka Boulanger, qui a bon espoir que le recrutement se déroule bien.

Il y a présentement un peu plus de 300 professionnelles inscrites à l’Ordre des sages-femmes du Québec.