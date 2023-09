Il aura fallu dix mois au premier ministre pour se rendre à l’évidence : le scandale de la ceinture de verdure est une épine sous le pied de son gouvernement qui l'empêche d’avancer. L’annulation inattendue de tous les changements dans cette zone écologiquement sensible permettra-t-elle à Doug Ford de dissiper la grogne citoyenne et de tourner la page? Rien n’est moins certain.

Perdre trois ministres en trois semaines, c’est assurément un record pour le gouvernement Ford. Une succession de départs qui témoigne de l’instabilité actuelle chez les progressistes-conservateurs. La plus récente des démissions, celle de Monte McNaughton, n’est pas liée aux révélations des dernières semaines; or, elle ajoute à la perplexité à l’égard du gouvernement.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre du Travail et de l'Immigration Monte McNaughton annonce son retrait de la vie politique. Il s'agit d'une autre tuile pour Doug Ford (en arrière-plan). (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Carmen Groleau

La restitution des terrains retirés est aussi un constat d’échec pour le gouvernement, dont la stratégie de communication n’a pas permis d'éliminer les soupçons. L’entêtement du premier ministre et de son entourage, point presse après point de presse, à défendre l’arrivée de bulldozers dans la ceinture de verdure a été vain. Le premier ministre a finalement plié : tabula rasa! Mais attention, le retour à la case départ ne signifie pas pour autant la fin du scandale. De nombreuses questions demeurent.

Je vous ai promis de ne pas toucher à la ceinture de verdure. J’ai brisé cette promesse. Et j'en suis vraiment, vraiment désolé.

Les révélations embarrassantes pour l’équipe de Doug Ford pourraient d’ailleurs se poursuivre. C’est en quelque sorte une boîte de Pandore qui semble avoir été ouverte dans les dernières semaines. La Gendarmerie royale du Canada évalue notamment la possibilité de faire enquête. Une enquête criminelle qui pourrait mener à des procédures judiciaires bien réelles. Jusqu’ici, les blâmes et les recommandations qui ont été formulées n’ont pas donné lieu au dépôt d’accusations devant un tribunal.

Le commissaire à l’intégrité pourrait aussi décider de continuer à fouiller le dossier, cette fois-ci à propos de l’implication du chef de cabinet de l’ancien ministre du Logement et des Affaires municipales dans les échanges de terres. Bref, le sujet n’est pas près de disparaître à Queen’s Park, d’autant que tous les partis d’opposition en ont fait leur principale ligne d’attaque contre le gouvernement.

La pression ne diminuera pas. Nous avons besoin de réponses , résumait le libéral John Fraser, vendredi. [Doug Ford] a seulement fait volte-face après avoir été pris en flagrant délit , ajoutait pour sa part la cheffe néo-démocrate Marit Stiles, offrant un avant-goût des débats à venir, en chambre.

Ouvrir en mode plein écran À la mi-août, le premier ministre Doug Ford et le ministre du Logement de l'époque ont reconnu que le processus de sélection des terres retirées de la ceinture de verdure n'était pas parfait. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

De nombreux observateurs vous le diront : Doug Ford fait face ici à sa plus grande crise politique depuis son arrivée au pouvoir, en 2018 - hormis peut-être la pandémie, qui était avant tout une crise de santé publique. Depuis que la controverse a éclaté, ni la colère du public ni celle des parlementaires ne semblent s’atténuer. Au contraire, les références au scandale des centrales au gaz du temps des libéraux de Dalton McGuinty se multiplient.

D’ailleurs, un récent sondage Angus Reid nous met la puce à l’oreille quant à l’étendue des dommages pour les conservateurs. Le coup de sonde révèle qu’environ le tiers des électeurs qui ont appuyé Doug Ford aux dernières élections ont maintenant une opinion négative du premier ministre.

Même les fermiers, des alliés traditionnels des progressistes-conservateurs, n’ont toujours pas digéré les mensonges du premier ministre concernant la protection de la ceinture de verdure. La disparition de précieuses terres agricoles en a déçu plusieurs, comme on a pu le constater au Concours international de labour, à Bowling Green, près d’Orangeville, mardi.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants ont profité de la présence de Doug Ford pour dénoncer le changement de zonage des terrains de la ceinture de verdure, mardi. Photo : The Canadian Press / Nathan Denette

Si jusqu’ici la controverse n'a pas eu trop d’impacts sur le trésor public, les frustrations dans la population pourraient s’accentuer si la province doit verser des compensations financières aux propriétaires terriens qui perdront la possibilité de développer leurs terres. Gaspiller l’argent des contribuables ne vous apporte rarement des appuis… particulièrement en période d’inflation.

Bref, tout indique que le cafouillage dans la ceinture de verdure continuera de coller au gouvernement Ford. Difficile de s’imaginer un caucus progressiste-conservateur gonflé à bloc pour la reprise des travaux parlementaires lundi. C’est plutôt l’opposition qui doit jubiler et qui reprend le chemin vers Queen’s Park plus motivé que jamais.