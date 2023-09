La Saskatchewan va explorer d’autres possibilités économiques en Europe

Une délégation saskatchewanaise se rend dès samedi en Europe pour une mission économique d’une semaine axée sur « l'expansion des possibilités » notamment dans les secteurs de l'agriculture, des minéraux essentiels, des technologies innovantes et de l'immigration.

Selon un communiqué publié par la province, la délégation dirigée par le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Jeremy Harrison, effectuera une escale au Royaume-Uni ainsi qu'une autre en Pologne.

Plus d'un emploi sur six dans la province étant directement lié aux exportations internationales, la province s'est engagée à soutenir une économie forte et en pleine croissance en se concentrant sur l'augmentation des occasions de commerce et d'investissement , affirme le ministre saskatchewanais dans le communiqué.

La visite au Royaume-Uni comprendra un événement avec l'Association minière de la Saskatchewan, qui présentera les capacités de la Saskatchewan dans le domaine des minéraux critiques, souligne la province.

[cette visite] mettra l'accent sur l'expérience du Conseil de la recherche de la Saskatchewan en matière de traitement des terres rares, indique le communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Jeremy Harrison, souligne l’importance du secteur agricole au sein de la province. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

En Pologne, la délégation prendra part à des rencontres portant sur le commerce et l'investissement et va soutenir une initiative de recrutement international menée par des employeurs de la province, dont un volet porte sur la reconnaissance des qualifications étrangères, note la province.

La mairesse de la Ville de Regina, Sandra Masters, espère que cette initiative va attirer une main-d'œuvre qualifiée pour assurer la croissance de Regina.

Cette mission permettra de renforcer notre main-d'œuvre et de garantir que nous disposons des talents nécessaires pour saisir les opportunités économiques qui se présentent à nous , estime Mme Masters.

La délégation provinciale revient en Saskatchewan le 30 septembre prochain.