Un « incident critique » impliquant la GRC est survenu à Coquitlam, en C.-B.

Un « incident très grave et critique » impliquant la Gendarmerie royale du Canada (GRC) s'est produit vendredi à Coquitlam, en Colombie-Britannique, affirme le premier ministre David Eby.

Il n'y a plus de menace pour la sécurité publique , a-t-il précisé en marge du congrès de l'Union des municipalités, à Vancouver.

Aucune information supplémentaire n’a été fournie pour le moment.

Un important déploiement d'intervenants d'urgence, y compris des policiers en tenue tactique, a été observé vendredi matin dans le secteur de Glen Drive, près de l'intersection de Pinetree Way.

Carly Hodges, qui était de passage dans le secteur, raconte ce qu’elle a vu : On a vu plusieurs voitures de police arrêtées et un agent qui boitait avec une blessure à la jambe et il avait un garrot , décrit-elle, ajoutant que plus de policiers sont arrivés avec des boucliers antiémeutes, des rampes de frappe et des fusils.

Quelqu’un avec des menottes en sous-vêtements a été emmené , précise la témoin.

Tracy Joseph, qui accompagnait Carly Hodges, dit qu’elle a aussi vu un homme sur une civière qui recevait des soins de réanimation cardiovasculaire et la couverture l’entourant était tachée de sang.

C’est assez inhabituel pour le secteur, c’est inquiétant , déclare-t-elle.

La GRC de Coquitlam précise que la police est sur place pour un incident en cours et demande au public d'éviter le secteur. La GRC tiendra une conférence de presse à Surrey sur le sujet.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Karin Larsen.