En un an, le nombre de fugues a triplé dans les centres jeunesse du Bas-Saint-Laurent

Le nombre de fugues de jeunes en centres jeunesse est passé de 169 à 519 au Bas-Saint-Laurent au cours de la dernière année. Une problématique qui pourrait notamment être liée à la pénurie de main-d’œuvre dans les centres jeunesse et à la fermeture d’un service d’encadrement, selon un représentant syndical.

Il s'agit d'un record enregistré au CISSS du Bas-Saint-Laurent au cours des dernières années. Le nombre de fugues enregistrées en 2022-2023 dépasse le nombre total de fugues entre 2017 et 2022, selon les chiffres du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Nombre de fugues au Bas-Saint-Laurent de 2017 à 2023 Année Nombre de fugues 2017-2018 131 2018-2019 72 2019-2020 89 2020-2021 43 2021-2022 169 2022-2023 519 Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux

Plus de 90 % des fugues de la dernière année ont toutefois duré moins de 24 heures. La plupart des fugues sont le fait d’adolescents de sexe masculin, observe Kevin Coulombe, coordonnateur de l'hébergement jeunesse au CISSS du Bas-Saint-Laurent. Ce dernier explique que, dans la plupart des cas, il s’agit de jeunes arrivant plus tard que l’heure prévue dans un centre jeunesse. Sur 519 fugues, 13 occurrences ont duré plus de 72 heures.

Des absences et des postes vacants

À l’échelle de la province, le nombre de fugues a presque doublé au cours de la dernière année, passant de 4066 à 7313. La tendance, plus lourde au Bas-Saint-Laurent, s’expliquerait notamment par des facteurs structurels, selon Simon Dubé, représentant national de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) pour la région du Bas-Saint-Laurent.

On parle de plus de trois fois ce [qu'il y avait] l’année précédente. C’est assez extraordinaire comme augmentation.

C’est sûr que la pénurie de main-d’œuvre, c’est un facteur explicatif , estime Simon Dubé. Ce dernier calcule que, dans la région, le quart des 60 postes d’éducateurs sont toujours à combler, tandis que 40 % des postes restent vacants sur une base régulière en raison des absences.

Nécessairement, la pénurie de main-d’œuvre va générer de l’instabilité dans les équipes, ce qui a un impact direct sur les jeunes en termes de liens de confiance et de capacité d’encadrement , explique-t-il.

Le représentant syndical juge que la hausse du nombre de fugues coïncide avec la fermeture d’une unité d’encadrement intensif située à Rimouski et qui était équipée de moyens pour empêcher les fugueurs de sortir.

On a des grands fugueurs, [c’est-à-dire] des jeunes qui vont fuguer de façon systématique , observe-t-il, en ajoutant qu’un même jeune fuguant 40 fois aura pour effet de faire gonfler les statistiques.

Lorsque ces jeunes-là sont dans un niveau d’encadrement qui ne leur convient pas, évidemment ils peuvent créer un effet d’entraînement sur d’autres jeunes , poursuit M. Dubé. Ça vient aussi altérer la capacité de réadaptation et de travail à l’intérieur d’un groupe, [ce qui affecte] la qualité du service et ce qui exerce une pression énorme sur le personnel.

On se retrouve dans un cercle vicieux. Si l’environnement de travail est très difficile, ça augmente encore plus les enjeux de pénurie de main-d’œuvre.

L’enjeu de recrutement et de rétention de personnel est à l’échelle de l’établissement [du CISSS du Bas-Saint-Laurent] et à l’échelle de la région, c’est un problème qui est majeur , indique-t-il. Mais est-ce qu’on peut faire un petit plus et travailler sur les conditions de travail et s’assurer que les jeunes sont dans le bon milieu pour leur offrir le service auquel ils ont droit?

Le CISSS mise sur la concertation

C'est un phénomène assez préoccupant qu'on prend vraiment au sérieux , affirme de son côté, Kevin Coulombe.

On a plusieurs personnes impliquées qui nous aident à un peu trouver des solutions pour cette problématique , explique le coordonnateur de l’hébergement jeunesse, en ajoutant que le CISSS travaille en collaboration avec les intervenants, les parents, la Sûreté du Québec ou encore une professionnelle dédiée aux fugues.

Selon Kevin Coulombe, la hausse du nombre de fugues dans la région est multifactorielle. On vit une pénurie de personnel dans les unités d'hébergement, on est en situation d'engorgement en unités, [ce qui] fait qu'on se retrouve avec un nombre important de jeunes pour la capacité [des lieux]. La pandémie est venue exacerber plusieurs problématiques de santé mentale notamment , suggère-t-il.

C'est quoi, le problème de la fugue? se questionne-t-il, en parlant des défis associés à la clientèle des centres jeunesse. Ce sont des jeunes qui ont un désir de liberté, qui ont vécu des difficultés dans leur milieu familial. Ils se retrouvent dans des endroits très cadrés, avec une programmation qui fait que, parfois, il peut y avoir un désir de prise de liberté. C'est l'adolescence.

C'est prendre la peine d'écouter le jeune, de l'impliquer dans la démarche, de comprendre quelles sont ses motivations, d'impliquer les partenaires autour de l'enfant, de réunir tous les gens qui sont impliqués dans la vie de ces enfants en impliquant le parent aussi, puis de trouver des solutions spécifiques aux besoins du jeune qui fugue , croit-il.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs