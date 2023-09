Un futur projet éolien dans la MRC de Coaticook fait réagir

L'entreprise québécoise Innergex envisage de construire dans la MRC de Coaticook des éoliennes de 120 mètres de haut, quatre fois la hauteur d'un silo à grains. Des citoyens de la municipalité de Saint-Malo exigent d'être consultés rapidement.

Matthieu Blanchette a appris de ses voisins l'existence d'un projet éolien dans la MRC de Coaticook. Le terrain adjacent au sien est ciblé par le développement d'Innergex.

Ça aurait dû être l'inverse. Qu'on fasse tout de suite une annonce qui allait avoir un projet de cette envergure-là , lance-t-il.

Tout le monde à Saint-Malo va vivre avec les éoliennes, pas seulement les gens qui vont recevoir des bénéfices financiers annuels , ajoute Karine Beaumont, citoyenne de la municipalité.

Publicité

Le promoteur aurait déjà commencé à octroyer des contrats aux propriétaires des terrains ciblés, avant même que des consultations publiques ne soient organisées. Des citoyens remettent en doute le processus.

Mettre ça dans des zones habitables, je trouve ça inacceptable , juge Karine Beaumont.

Plusieurs craignent que des propriétaires signent un contrat avec Innergex avant de prendre le temps d'être suffisamment conseillés.

Selon Alex Couture, vice-président d'Innergex, la démarche n'a rien d'inhabituel. Il est même convenable selon lui de faire signer des contrats avant les consultations publiques.

Quand on ne rencontre pas les propriétaires fonciers ou on n'a pas assez d'information où mettre les éoliennes, souvent, comme promoteur, on a de la difficulté à mettre une disposition d'équipement sur le territoire , explique-t-il.

Publicité

L'entreprise québécoise veut se mettre en action bientôt, sans devoir attente le prochain processus d'appel d'offres d'Hydro-Québec. Pour faire un bon développement, ça prend des fois un certain nombre de mois, et je pense qu'on va l'avoir ce temps-là actuellement , poursuit-il.

Le préfet de la MRC de Coaticook, Bernard Marion, est plutôt favorable au projet. Il assure toutefois que ce n'est ni lui et ni le conseil des maires qui imposeront le développement si la population s'y oppose.

La MRC de Coaticook souhaite jouer un rôle de médiateur dans le dossier. On va supporter nos propriétaires dans la réflexion qui va avoir pour accepter ou pas , souligne Bernard Marion.

Des journées portes ouvertes sur le projet devraient avoir lieu en novembre.

Avec les informations de Thomas Deshaies