Des recherches pour retrouver Nadia Lantin, disparue depuis deux ans

Deux ans jour pour jour après la disparition de Nadia Lantin, des recherches ont lieu à Chandler dans l'espoir de la retrouver.

L'organisme Meurtres et disparitions irrésolus du Québec a déployé des bénévoles sur place pour de nouvelles recherches en forêt.

Après une première journée à sillonner un secteur boisé de Pabos jeudi, l'équipe était de retour sur place vendredi matin.

Ouvrir en mode plein écran Le centre de commandement de l'organisme Meurtres et disparitions irrésolus du Québec. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

À la suite d'une information reçue du public, les bénévoles se sont déplacés vendredi après-midi dans le secteur de la ZEC des Anses, où a été retrouvé le véhicule de Nadia Lantin au lendemain de sa disparition.

Stéphane Luce, président et fondateur de Meurtres et disparitions irrésolus du Québec, et son équipe ont rencontré la Sûreté du Québec mercredi.

Le corps policier avait suspendu les recherches pour retrouver la femme âgée de 51 ans en 2021 une dizaine de jours après sa disparition.

La Sûreté du Québec ne prévoit pas retourner sur le terrain pour de nouvelles recherches, à moins que de nouveaux indices lui soient acheminés. Les autorités confirment toutefois que le dossier de la disparition de Nadia Lantin est toujours actif et que l'enquête se poursuit.

On va se fier sur l’enquête en premier lieu, et là maintenant on est sur des indications fournies par la population , indique Stéphane Luce.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Luce, président et fondateur de Meurtres et disparitions irrésolus du Québec. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Huit membres de l'organisation, c'est-à-dire cinq enquêteurs privés bénévoles et trois maîtres-chiens, sont dépêchés.

On s’en va sur des endroits où il y a eu des odeurs de cadavres qui ont été détectées dans le passé. On s’en va vérifier s’il n’y a pas moyen de trouver Nadia , explique Stéphane Luce.

La détective privée et vice-présidente de l’organisme, Maryse St-Germain, appelle la population à ne pas hésiter à partager de l’information avec son équipe. Même si on pense que l'information n'est pas pertinente, que c’est une banalité, ça peut changer tout le cours des choses , affirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Maryse St-Germain, détective privée et vice-présidente de l'organisme Meurtres et disparitions irrésolus du Québec. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Marc Allain, ancien conjoint et père d'un des fils de Nadia Lantin, voit d’un bon œil les efforts déployés par Meurtres et disparitions irrésolus du Québec.

Ça fait deux ans qu’on cherche, qu’on se casse la tête. On n’a pas de réponse. On est dans le néant, complètement , explique-t-il. J’aimerais qu’ils la trouvent. Je sais que ça va être des ossements, mais au moins on pourrait l’enterrer, faire le deuil, et finir ça là.

Est-ce qu’on va pouvoir faire notre deuil un jour ? On ne sait pas.

Ouvrir en mode plein écran Marc Allain, ex-conjoint de Nadia Lantin. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L’équipe de Meurtres et disparitions irrésolus du Québec espère faire une découverte qui permettra à la famille de Nadia Lantin d'avoir des réponses.

Nadia a peut-être été victime d’un accident, d’une attaque de coyote, et ça pourrait aussi être un meurtre : on ne sait pas ce qu’il s’est passé , rappelle Stéphane Luce.

On souhaite vraiment la retrouver et avoir des réponses.

Meurtres et disparitions irrésolus du Québec va par ailleurs ériger un poste de commandement à la place du Havre de Chandler vendredi soir dans le but de recueillir des informations du public.

Nadia Lantin a quitté son lieu de travail, l’épicerie IGA de Chandler le 22 septembre 2021. Elle n'a jamais été revue par la suite.

Avec les informations de Roxanne Langlois