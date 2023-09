La SPCA de la Côte-Nord inaugure ses nouveaux locaux

Des chats et des chiens, petits et gros, sont bien installés dans les locaux tout neufs de la SPCA, qui débordent déjà. L'organisme a inauguré vendredi ses nouveaux bâtiments, qui auront coûté plus de cinq millions de dollars.

Avec sept mois de retard et d'importants dépassements de coûts, le chantier est enfin terminé. Au départ, le projet était estimé à environ un million de dollars.

La directrice générale de la SPCA , Daphnée Gwilliam, dit être très fière d'offrir ce nouvel environnement à son équipe.

Ça fait quand même six semaines qu'on occupe nos locaux , explique-t-elle. C'est sûr qu'il y a eu des délais puisqu'on a construit sur du vieux. Le bâtiment était déjà existant, donc ça fait des surprises. Par contre, tout le monde y a mis du sien.

Ouvrir en mode plein écran La directrice générale de la SPCA Côte-Nord, Daphnée Gwilliam. Photo : Radio-Canada / Catherine Gosselin

Le réaménagement des installations de la SPCA de Sept-Îles s'est fait sur le boulevard des Montagnais, dans les bâtiments de l’ancien club de golf de la ville.

Ouvrir en mode plein écran La SPCA est installée dans ses nouveaux locaux depuis six semaines. Photo : Radio-Canada / Simon Lavictoire

Malgré l'ouverture récente des locaux, les enclos de la SPCA débordent déjà. Dès qu'un chien ou un chat est adopté, son enclos est vite rempli par un nouveau pensionnaire.

Pour cette raison, l'abri de secours, qui permet l’abandon d’animaux en toute sécurité, est temporairement fermé.

On va essayer de travailler dans les prochains temps à augmenter les adoptions et essayer de faire plus de sensibilisation au niveau des animaux , affirme Daphnée Gwilliam.

D'après les informations de Catherine Gosselin.