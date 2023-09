Début samedi de la chasse à l’orignal à l’arme à feu dans la zone 28

Il ne reste plus que quelques heures avant le début de la chasse à l'orignal à l’arme à feu au Saguenay-Lac-Saint-Jean : la saison s’ouvrira au petit matin samedi.

Cette année, pour la chasse à l’orignal, il sera possible d’abattre non seulement les mâles, mais aussi les femelles et les veaux. La chasse prendra fin le 13 octobre.

La chasse uniquement à l’arbalète et à l’arc a été ouverte du 2 au 17 septembre. Il demeure possible de chasser à l’arc et à l’arbalète dans la période qui s’ouvrira samedi.

La chasse au petit gibier avait débuté le 16 septembre.

C'est dans la zone 28, celle qui couvre pratiquement l'ensemble de la région, qu'il y a le plus de permis de chasse qui ont été achetés. Ils comptent pour 17 % de 168 000 permis de chasse achetés au Québec cette année.

De nouvelles méthodes

Cependant, la chaleur plus intense observée depuis quelques années durant cette période amène des contraintes supplémentaires pour les chasseurs, qui doivent s'adapter.

Maintenant les gens se font et se fabriquent des réfrigérateurs avec des airs climatisés, avec des remorques, c'est assez impressionnant. [Il y a même] de petites cabanes à pêche pour pouvoir réfrigérer le gibier, parce que lorsqu'il est récolté et qu'il fait plus de 20 degrés, la viande va se dégrader très rapidement , a expliqué Éric Lapointe, de la boutique Chasse et pêche Chicoutimi.

Ouvrir en mode plein écran Éric Lapointe, de la boutique Chasse et pêche Chicoutimi, raconte que les méthodes ont changé. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Les techniques de chasse ont aussi évolué, avec l'arrivée de nouvelles générations de chasseurs.

Traditionnellement, les gens étaient statiques, étaient dans des miradors et laissaient un peu le facteur chance. Oui, il y avait des des appels, mais les gens restaient vraiment sur place et essayaient d'inviter, provoquer, ou par séduction, les différents gibiers. Maintenant, il y a une marche qui est faite en forêt, il y a des techniques qui sont enseignées et c'est agréable parce qu'on se déplace, on est en mouvement et on va sur le gibier et on traque le gibier , a-t-il poursuivi.

