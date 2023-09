Le CPE Bambin et Câlin attend ses éducatrices du Maroc avec impatience

La direction du CPE Bambin et Câlin de Malartic déplore les délais administratifs qui l’empêchent d’accueillir rapidement 23 éducatrices recrutées au Maroc en février dernier.

Aux prises avec une pénurie criante de personnel, le CPE misait sur le recrutement international pour combler ses besoins immédiats et ceux de sa future installation de 80 places qui doit être construite dans les prochains mois.

Mais le ministère de l’Immigration du Québec l’a avisé cet été que ses candidates ne remplissaient finalement pas les critères pour demander un permis de travail au Canada.

Nous avons rencontré 80 candidates au Maroc et nous en avons sélectionné 23, avec la bénédiction morale du ministère, qui était sur place avec nous.

On a rempli tous les documents nécessaires, mais on a appris le 28 juillet, avec stupéfaction, qu’elles n’étaient plus admissibles. Elles ont toutes sortes de diplômes, certains reconnus au Québec, d’autres non. On me disait pourtant qu’elles correspondaient aux critères , ajoute M. Marcotte.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général du CPE Bambin et Câlin de Malartic, Yves Marcotte. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Des alternatives

Le CPE dit avoir convaincu le ministère de l’Immigration de revenir sur sa décision au cours des dernières semaines. Un travail est amorcé conjointement avec le ministère de la Famille pour trouver des alternatives afin de faire venir les Marocaines ici le plus rapidement possible.

Le Canada pourrait leur reconnaître un statut d’aide-éducatrices, mais ça ne nous aide pas parce qu’on ne pourrait pas leur confier des groupes sans qu’elles soient accompagnées d’une éducatrice , explique Yves Marcotte.

On a conclu une stratégie pour les accueillir, mais on se relance présentement entre le Québec et le Canada pour pouvoir être sûrs que, si on les engage comme éducatrices non légalement qualifiées, elles ne recevront pas un papier dans six mois leur ordonnant de retourner au Maroc , mentionne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le CPE Bambin et Câlin de Malartic a bien hâte d'accueillir ses nouvelles éducatrices du Maroc. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le CPE dit avoir besoin de 12 à 16 éducatrices immédiatement pour pouvoir opérer ses installations à pleine capacité. Depuis cet été, l'établissement est contraint de fermer ses portes le vendredi pour être en mesure de combler ses horaires.

Le recrutement dans la région demeure très difficile et on sait qu’il ne se forme pas assez de nouvelles éducatrices au Cégep, précise M. Marcotte. Le recrutement au Maroc va nous permettre d'avoir la tête hors de l’eau. Je reste positif, mais il faut que ça débloque. Tous les ministères nous disent qu’il faut que ça bouge, qu’on ne peut pas laisser un CPE fermé. Mais on est confrontés à la machine administrative. Ça enlève tout le côté humain des décisions.

Ouvrir en mode plein écran De nombreux parents ont de la difficulté à trouver une place en garderie. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

« La machine doit être plus flexible »

Le maire de Malartic, Martin Ferron, se réjouit de savoir que le processus pour faire venir les éducatrices du Maroc est toujours en cours. Il croit cependant que le gouvernement doit considérer davantage les besoins des régions éloignées en matière de main-d’œuvre.

On sait que c’est plus difficile pour nous de recruter, fait-il remarquer. La machine doit être plus flexible pour les régions, qu’elle reconnaisse les difficultés qu’on a. On pourrait changer des modalités, comme les salaires ou le délai requis pour compléter la formation. Quand on parle d’une candidate qui a un bac en enseignement, il me semble qu’on doit avoir une reconnaissance plus rapide pour un poste d’éducatrice, par exemple.

Interpellé par Radio-Canada sur ce dossier, le ministère de l’immigration du Québec n’avait toujours pas formulé de réaction au moment d’écrire ces lignes.