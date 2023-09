Hamilton pourrait augmenter l’impôt municipal de 14,2 %

Il est possible que Hamilton augmente l’impôt municipal de 14,2 % en raison de l’inflation et des nouvelles lois provinciales sur le financement des villes.

C’est ce qu’a déclaré Mike Zegarac, directeur général des finances de la Ville, au conseil municipal, mercredi.

Il s’agirait d’une augmentation moyenne de 678 $ par foyer en 2024.

Nous sommes confrontés à de nouvelles réalités financières qui sont en partie liées à des facteurs géopolitiques sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Elles sont liées à une inflation sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Elles sont liées aux défis de la chaîne d'approvisionnement sur lesquels nous n'avons aucun contrôle , selon M. Zegarac.

L’année dernière, le conseil a adopté une augmentation de 5,8 %.

Cette année, l'inflation a continué de faire grimper les coûts de la Ville. Les subventions au loyer accordées aux fournisseurs de logements, les contrats de gestion des déchets et de recyclage, l'accord de carte Presto avec Metrolinx et les salaires et avantages sociaux des employés ont tous augmenté, a déclaré M. Zegarac.

La Police de Hamilton a également prévu une augmentation budgétaire de 4,5 %, soit 8,7 millions de dollars, a-t-il ajouté.

Et le gouvernement Ford a modifié le montant que les municipalités peuvent facturer aux promoteurs pour certains types de projets immobiliers. Historiquement, Hamilton recevait des dizaines de millions de dollars de plus, montants qui servaient à financer ses logements sociaux, selon M. Zegarac.

En raison de ces changements législatifs, les revenus de la municipalité seront réduits de 21 millions de dollars en 2024, ce qui représente environ 2 % de l'augmentation de la facture fiscale de l’année, a-t-il déclaré.

Le budget rédigé plus tard cette année

Le Conseil a également approuvé cette année plusieurs initiatives qui nécessiteront un financement l’année prochaine. Entre autres : une subvention pour les tarifs de transport en commun des étudiants, des projets d'adaptation aux changements climatiques, l'amélioration du service 911 et un plan d'action sur les opioïdes.

Le Conseil a également approuvé des dépenses de plus de 36 millions de dollars pour lutter contre la crise du logement et l'itinérance.

La mairesse Andrea Horwath a demandé une aide financière accrue de la part des gouvernements provincial et fédéral.

Nous avons beaucoup de décisions difficiles à prendre et nous devons toujours être conscients des impacts sur nos résidents ainsi que de la nécessité de fournir les services que les gens méritent , a déclaré Mme Horwath au comité.

Alors que d'autres ordres de gouvernement se détournent de leurs responsabilités, nous nous engageons parce que nous ne voulons pas que notre ville s'effondre.

La municipalité pourrait puiser dans ses réserves, emprunter de l'argent pour financer certains projets d'investissement, introduire progressivement certains programmes et tenter de trouver des économies, a déclaré M. Zegarac.

Celui-ci a ajouté qu’un budget comprenant plusieurs options sera rédigé et présenté en décembre.

Avec les informations de CBC News