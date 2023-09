Une subvention de 1,2 M$ pour La Tour des Draveurs, pour le site de Trois-Rivières sur le Saint-Laurent, inquiète certains résidents. La densification de la population et le manque d’espaces verts sont au cœur des préoccupations.

Une subvention du gouvernement provincial de 1,2 M$ a été annoncée, ce vendredi, pour la décontamination d'un terrain à des fins résidentielles, situé sur le bord de la rivière Saint-Maurice. Des citoyens du secteur se mobilisent et témoignent de leur mécontentement. Ils souhaitent un parc plutôt qu’une nouvelle tour à condos.

Il s’agit d’un ancien terrain industriel contaminé, sur l’avenue des Draveurs, près de l’amphithéâtre. Le site est l’un des seuls qui restent au bord de l’eau avec un fort potentiel de développement économique, selon le gouvernement.

Le président du syndicat de la Tour 1400, avenue des Draveurs, Jean Fournier, craint un problème de surpopulation.

Il va y avoir du monde d'une façon incroyable et je ne sais pas si les rues vont être capables de tout combler. Mon but est d'essayer de sauver les quelques rares espaces qui restent pour en faire un espace vert avec un parc. Il reste un petit bout de terrain. Je voudrais tellement que la ville nous fasse plaisir.

Le conseiller municipal du secteur et du District de Marie-de-l'Incarnation, Richard W. Dober, constate que les prévisions de densification établies il y a 10 ans, ne sont plus nécessairement applicable, saines et actuelles. Il met en garde les élus et croit qu’il existe de nouveaux facteurs mesurables, probablement absents à cette époque. Il explique que l’hyper densification, c’est un peu ça l’enjeu et il s'inquiète de l’intensification des ilots de chaleur.

Des espaces à condos très prisés

Le courtier immobilier, Hugo Gaillardetz, affirme que plus de la moitié des unités de la future Tour des Draveurs ont déjà été vendues avant même l’annonce du gouvernement. Il dénombre 24 unités sur un total de 46.

C'est l’un des derniers beaux terrains qu'il nous reste ici , indique Daniel Cournoyer, conseiller municipal et maire suppléant, à la Ville de Trois-Rivières. Il parle même d’un effet domino avec l’arrivée potentielle de commerces de proximité et d’une petite épicerie dans le secteur. Vraiment, c'est un beau site, on a gardé l'accès au plan d'eau .

Ouvrir en mode plein écran La valeur de vente des futurs condominiums s’estime entre 400 000$ et 1,5 M$, avant taxes, selon le courtier immobilier Hugo Gaillardetz. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Le ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec et député de Trois-Rivières, Jean Boulet, annonce la subvention au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Benoit Charette.

Le maire de la population trifluvienne, Jean Lamarche, se réjouit de cet appui. C’est une excellente nouvelle qui permettra la réhabilitation du terrain et de rendre le quartier encore plus attrayant. Ce projet s'inscrit bien dans notre volonté de créer de nouvelles opportunités de logements, dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le programme ClimatSol-Plus a pour objectif de donner une seconde vie à des terrains contaminés. Son volet 2 a pour objectif de faciliter la décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Le co-promoteur de la firme TRIMCO-CMG, Guy Boutin, rappelle que le terrain a déjà été décontaminé par le passé en prévision d'un usage commercial. L’appui financier annoncé par le gouvernement provincial permettra de satisfaire les critères supplémentaires de décontamination pour un usage résidentiel. C'est pour ça que l'aide du gouvernement et du programme ClimatSol-Plus est arrivée. Le programme arrive à point aujourd'hui .

Richard W. Dober invite les citoyens mécontents à se faire entendre et à proposer à la ville de moderniser son plan initial .

D’après un reportage de Marie-Eve Trudel et l’entrevue réalisée à l’émission En direct