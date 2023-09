Le chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville de Québec, Claude Villeneuve, a vivement critiqué l’absence de réponse du maire Bruno Marchand dans le dossier de la qualité de l’air dans Limoilou.

Le chef de Québec d’abord n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a écorché la crédibilité du maire Marchand sur le fait que les concentrations de nickel ont dépassé de près du double la norme prescrite, à trois reprises.

Cette semaine, Bruno Marchand a affirmé ne pas avoir été mis au courant qu’il y avait eu des dépassements des normes à la fin de 2022 et au début de 2023.

Selon Claude Villeneuve, ce dossier ressemble énormément à celui de Medicago, où le maire avait dit qu’il n’était pas « nécessaire » qu’il soit au courant des difficultés financières de l’entreprise.

Les ministres du gouvernement du Québec semblent traiter le maire de Québec comme un cône orange. Un cône, ça se contourne.

Il a également qualifié le maire de complaisant à l'égard du gouvernement du Québec et craint maintenant que la Ville soit ignorée dans d’autres dossiers.

Toujours en attente de réponses

Après la déclaration du ministre de l’Environnement, Benoit Charette, qui a admis qu’il savait qu’il y avait eu des dépassements des normes sur le nickel, Claude Villeneuve attend la réaction du maire.

On ne sait pas si ça le dérange, on ne sait pas s’il est fâché de ça, on ne sait pas s’il veut du changement, mais tout ce qu’on sait, c’est qu’il le savait pas , a-t-il lancé aujourd’hui à l’hôtel de ville.

M. Villeneuve a pressé le maire de se positionner dans le dossier, sans quoi son silence pourrait être interprété comme un aveu de complicité dans l’opération de camouflage .

Le maire de Québec n'est pas disponible pour une entrevue vendredi. Au moment d'écrire ces lignes, le cabinet du maire n'avait pas encore répondu à notre demande de fournir une déclaration.

Un manque de poids politique

L’élu de l’Équipe priorité Québec Stevens Mélançon a critiqué le manque de leadership de Bruno Marchand dans le dossier.

Dans un élan de nostalgie, il en est même venu à comparer le maire actuel avec les administrations précédentes, dont celle de Régis Labeaume.

Le maire qui l’a précédé, c’était un maire qui était visionnaire, c’était un maire qui était proactif, malgré les réserves que j’ai. Mais jamais l’ancien maire ne se serait laissé traiter comme ça. Ça aurait été une guerre incroyable , a conclu M. Mélançon.

Avec les informations d'Olivier Lemieux