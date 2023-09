Un nouveau trophée en l’honneur de Patrick Roy dans la LHJMQ

Un trophée portant le nom de Patrick Roy sera dorénavant remis annuellement au meilleur gardien de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

La nouvelle sera confirmée dimanche après-midi en présence de l’ancien entraîneur-chef et directeur général des Remparts ainsi que du commissaire de la LHJMQ Mario Cecchini. Quelques heures plus tard, l’équipe hissera les bannières de champions du trophée Gilles-Courteau et de la Coupe Memorial dans les hauteurs du Centre Vidéotron.

Patrick Roy a quitté ses postes de directeur et d'entraîneur-chef des Remparts en juin, après la consécration de son équipe. Les Remparts ont remporté le trophée Jean-Rougeau, le trophée Gilles-Courteau et la Coupe Memorial.

En 982 matchs de saison régulière et de séries éliminatoires dans la LHJMQ, Roy a remporté 601 victoires et subi 381 défaites, présentant une fiche de 0,612.