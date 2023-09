La ministre des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier, a promis des réponses d'ici janvier sur la saison à venir de pêche à la crevette, alors que l'aide se fait attendre pour les travailleurs de l'usine de transformation Marinard, à Gaspé.

Diane Lebouthillier a fait le point vendredi matin sur la crise qui secoue actuellement ce secteur économique dont dépendent des milliers de personnes en Gaspésie.

Même si elle dit avoir eu de nombreuses discussions à ce sujet, la ministre n'avait rien à annoncer pour les travailleurs de l’usine de transformation de la crevette Marinard qui sont sans travail depuis trois semaines et qui ne sont pas qualifiés à l’assurance-emploi.

Le travail se fait, mais je demande aux gens d'être patients. Tout le monde, on est ensemble pour trouver des solutions , a indiqué Diane Lebouthillier.

Des séances d’informations ont d’ailleurs eu lieu cette semaine à Rivière-au-Renard à Gaspé pour mieux faire connaître les services disponibles pour les travailleurs sans emploi, après la fermeture hâtive de l’usine en raison d’un manque de crevettes à transformer.

Avec la fermeture de Marinard, ce sont des impacts économiques importants , reconnaît Diane Lebouthillier.

Les stocks de crevettes sont en baisse importante dans le golfe depuis quelques années en raison des changements climatiques et de l'augmentation des espèces concurrentes, comme le sébaste.

Des annonces au plus tard en janvier

La ministre Lebouthillier a indiqué que son ministère attendait les résultats d’évaluation des stocks avant d’annoncer les quotas de pêche à la crevette pour l’an prochain.

Pour moi, la décision va se prendre le plus rapidement possible pour justement ne pas laisser les gens dans l’inquiétude , a lancé la ministre.

On va vraiment accélérer le processus et pour moi, idéalement, ce serait de prendre la décision au plus tard en janvier 2024. Au plus tard.

Le directeur régional de Pêches et Océans Canada pour le Québec, Sylvain Vézina, ajoute qu’une revue par les pairs est en cours.

C’est la revue par les pairs qui va se faire à la fin octobre. Dans cette revue par les pairs, on revoit le modèle pour voir quel est l’état du stock et c’est quoi la prise de capture qui pourrait être possible en termes de prélèvements projetés , explique-t-il.

On le fait à la fin octobre parce que c’est basé sur les données les plus récentes puis on fait un relevé scientifique qui a été complété il y a environ deux semaines , ajoute Sylvain Vézina.

Le président de l’Association des capitaines-propriétaires de la Gaspésie, Claudio Bernatchez, souhaite des décisions avant les fêtes de la part du MPO . Il ajoute que les membres ne veulent pas de moratoire, mais anticipent des baisses de quotas.

Un avis partagé par Jean-Paul Gagné, le directeur général de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche.

Nous autres, c’est le plus tôt possible parce que s’il y avait un moratoire général, on ne peut pas savoir ça quelques mois avant. On ne peut pas se diversifier, changer quoi que ce soit dans un délai aussi court , dit Jean-Paul Gagné.

La ministre Lebouthillier doit rencontrer son homologue provincial, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, en fin de semaine à Montréal, en compagnie du député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix.

Une rencontre sur la crise de la crevette se tiendra mercredi à Mont-Joli avec des intervenants du Québec et des Maritimes.