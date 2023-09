La Loi sur l’expropriation pour réduire les coûts d’expropriation du tramway

L'administration Marchand demande au gouvernement d'accélérer l'entrée en vigueur de la Loi sur l'expropriation pour pouvoir bénéficier de ses avantages pour le projet de tramway.

Pour son projet de tramway, la Ville de Québec peut procéder à des expropriations en vertu de la Loi concernant le réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec, adopté par le gouvernement du Québec en 2019. La loi prévoit les modalités d'expropriation qui inclut les indemnités.

Elles sont calculées en tenant compte de la valeur marchande de la propriété et du préjudice directement causé par l'expropriation. Il ne peut cependant pas y avoir de surenchère à partir du moment où la Ville signifie son intention d'acquérir le bien, selon l'article 7 de la loi.

La nouvelle loi, pilotée par la ministre des Transports Geneviève Guilbault, va un peu plus loin. Elle limite les indemnités à la valeur marchande seulement. Le gouvernement exclut toute compensation pour les revenus potentiels perdus. C'est de cette modification que souhaite profiter la Ville de Québec.

Ouvrir en mode plein écran La conseillère de la Ville de Québec, Marie-Pierre Boucher prend la parole lors de la commission parlementaire sur le projet de loi 22 concernant la loi sur l'expropriation. Photo : Assemblée nationale du Québec

C'est ce qu'a soutenu la conseillère de la Ville de Québec et responsable de l'aménagement du territoire lors de la commission parlementaire qui s'est déroulé plus tôt cette semaine. Marie-Pierre Boucher a parlé d'une avancée majeure au moment où la ville de Québec entend réaliser le projet le plus important de son histoire .

Expropriations en rafale

Au cours des prochains mois, la Ville va accélérer le rythme des acquisitions pour s'assurer que l'emprise du tramway sera libérée à temps pour lancer les travaux. En tout, la Ville doit procéder à l'acquisition de 415 bandes de terrains ou immeubles. En date du 13 septembre, une promesse de vente ou de servitude avait été signée pour 205 propriétés , peut-on lire dans un communiqué publié récemment. Pour les autres à venir, la Ville aimerait pouvoir avoir accès aux nouvelles dispositions de la loi sur l'expropriation.

Ouvrir en mode plein écran Une illustration du développement qui pourrait voir le jour dans le secteur du terminus le Gendre. Des parcelles entre Le Gendre et Saint-Roch doivent être libérées pour avril 2024. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Le libellé du projet de loi prévoit toutefois une entrée en vigueur six mois après l'adoption de la loi par l'Assemblée nationale. L'administration Marchand réclame un effet immédiat. Cela permettrait de bénéficier des avantages offerts par la loi. Même pour les dossiers en cours. Nos tribunaux sont à l'aise avec cela , croit Me Serge Giasson, qui accompagnait la conseillère lors de l'audition.

On est en réflexion là-dessus , a dit la ministre Geneviève Guilbault. La période de six mois a été ajoutée pour permettre une transition entre les deux régimes. La ministre souligne toutefois que la plupart des gens voudraient une entrée immédiate de la loi.

Mais pas que

La majorité des demandes d'expropriation sur le territoire de la Ville de Québec se font dans le cadre du projet de tramway. Pour les autres, la Ville doit s'en remettre à la loi québécoise actuelle, qui date de 1973, et qui prévoit une indemnité à la valeur marchande et une compensation pour la valeur perdue à plus long terme.

Ce qui fait que parfois, les propriétaires visés par une procédure d'expropriation demandent le double, voir le triple de la valeur marchande de leur propriété. Il s'exerce une forme de spéculation. C'est la dérive qui nous a incité, il y a 10 ans, de commencer à parler au monde municipal pour se sortir de ce paradigme-là , a expliqué Me Giasson en commission parlementaire.

Par exemple, la Ville a payé 12 millions de dollars après cinq ans de procédures pour exproprier le propriétaire de l'Îlot Saint-Vincent-de-Paul dans la côte d'Abraham. Le terrain valait 9 millions de dollars, plus 3 millions en frais accessoires.