Un financement de 500 000 $ à l’émission Dragon’s Den pour Lux Aerobot

L'entreprise Lux Aerobot, spécialisée dans la prise d'images aériennes, vient tout juste de conclure une entente d'investissement de 500 000 $ avec l'entrepreneur Robert Herjavec dans le cadre de l'émission Dragon's Den diffusée à CBC.

L'investisseur a notamment été intrigué par la technologie mise en place par l'organisation qui est soutenue par la SUITE entrepreneuriale à Alma.

La cofondatrice et présidente de Lux Aerobot, Katrina Albert, explique que l'une des missions de l'entreprise est de combattre plus efficacement les feux de forêt avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). La technologie permettrait aux employés de la SOPFEU d'avoir accès à des données plus précises.

Chaque année, pendant les périodes de feux de forêt, ils ont des relevés d'images de satellites, mais des fois la fréquence d'images et la résolution d'images ne leur donnent pas assez d'informations sur le terrain. Donc avec les ballons qui sont déployés, pour l'année prochaine par exemple, c'est vraiment pour une région spécifique pour pouvoir faire de l'identification plus rapide, puis maintenir de l'information sur des feux pour pouvoir y répondre plus rapidement essentiellement, puis prévenir qu'ils prennent de l'ampleur , a illustré Katrina Albert.

Les États-Unis comme objectif

Katrina Albert a raconté qu’elle visait à obtenir l’appui de Robert Herjavec, qui participe également à l’émission Shark Tank. Il s’agit du pendant américain de Dragon’s Den diffusé sur ABC.

Nous c'est clair que nous avions un dragon en tête. On savait à travers son réseau et son expérience que ça allait être le plus pertinent pour la croissance de l'organisation. Donc, l'analyse a été assez simple quand est venu le temps de choisir finalement Robert Herjavec. Il est tellement connu aux États-Unis. [Ça va nous aider] oui à travers le Canada pour la prochaine année, mais après directement pour la gestion des feux de forêt en Californie , a poursuivi la présidente.

Lux Aerobot est actuellement en train de ficeler les termes de l'entente.

Par ailleurs, l'entreprise a par ailleurs renouvelé une entente de partenariat avec Rio Tinto sur trois ans par l'entremise d'un support financier de 75 000 $ par année.

Eux ce qu'ils veulent c'est qu'on puisse développer la prochaine version de la plateforme avec des hélices, ce qui nous permet d'avoir plus de manoeuvrabilité pour servir encore plus de différents clients. On utilise aussi de l'aluminium pour les hélices, donc c'est vraiment un partenariat qui a énormément de sens pour nous , a précisé Katrina Albert.

Ouvrir en mode plein écran En janvier 2022, Lux Aerobot, était devenue la première entreprise au Canada à réussir le lancement d'une plateforme stratosphérique pour effectuer de l'observation terrestre Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Dans les prochaines semaines, l'entreprise va par ailleurs effectuer des premiers relevés pour Rio Tinto.