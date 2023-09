Ottawa accorde plus de fonds pour aider les femmes et personnes LGBTQI2S+ autochtones

De nouveaux projets pour prévenir et lutter contre la violence fondée sur le genre voient le jour en Colombie-Britannique, alors que le gouvernement du Canada a annoncé plus de 3,1 millions de dollars pour sept organismes soutenant les femmes et les personnes LGBTQI2S+ autochtones.

Bien qu'environ 5 % de la population féminine du Canada s’identifie comme autochtone, 21 % de tous les homicides liés au sexe entre 2011 et 2021 impliquaient des femmes et des filles autochtones, selon Marci Ien, ministre fédéral des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse.

Les femmes autochtones et les personnes bispirituelles ne se sentent pas en sécurité lorsqu’elles marchent seules à presque n’importe quel moment de la journée.

Les projets de ces organismes contribueront à garantir que les femmes, les filles et les personnes LGBTQI2S+ autochtones, ainsi que leurs communautés, puissent prospérer, indique un communiqué du ministère des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse.

Pour Yvette Martin, coordinatrice de projet pour l’Aboriginal Front Door Society, l’organisme est dans une position idéale pour fournir plus de services. Grâce à ces fonds, nous sommes en mesure de réellement travailler pour et avec notre communauté.

Ouvrir en mode plein écran Un drapeau des bispirituels. Photo : Radio-Canada

Répondre à des besoins critiques

Offrir du soutien aux jeunes autochtones est aussi l’un des besoins critiques auxquels répondent certains des organismes, selon l’Urban Native Youth Association (UNYA). Ce financement nous permet de développer nos programmes d’espaces sécuritaires où les jeunes autochtones peuvent s'identifier comme LGBTQI2S+.

Nous voulons également intégrer les voix des jeunes dans la croissance de l'organisme en créant un conseil de la jeunesse.

De nombreuses organisations à but non lucratif comme la nôtre manquent de financement , déplore Matthew Morris. C’est pourquoi une partie des fonds reçus servira à embaucher un gestionnaire de développement de fonds. Cela leur permettra de se préparer pour l’avenir en créant eux-mêmes le financement dont ils ont besoin.