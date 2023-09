Un drapeau de la Fierté aurait été brûlé à une école secondaire de Kitchener

Un drapeau de la Fierté a été incendié dans une école secondaire de Kitchener, en Ontario, et la police enquête sur cet acte qualifié de « motivé par la haine ». Un groupe d'adolescents aurait volé le drapeau de la Fierté, l'aurait piétiné, puis y aurait mis le feu, jeudi.

Des jeunes âgés de 15 à 17 auraient pris le drapeau près de l'Eastwood Collegiate Institute (ECI), selon la police régionale de Waterloo, selon un communiqué publié vendredi. L’endroit précis d’où le drapeau aurait été pris n’a pas été dévoilé.

L'incident s'est déroulé à proximité de l'école, près de l’intersection de la rue Weber Est et de l'avenue Jackson. Aucune blessure physique n'a été signalée.

Le directeur de l'Eastwood Collegiate, Ryan Hume, a adressé un courriel aux parents dans lequel il a condamné l’acte. Il a révélé que le drapeau incendié avait été jeté en direction d’élèves qui s'identifient comme LGBTQ .

En outre, les mêmes individus responsables de cet acte auraient lancé des pierres en direction d'autres élèves LGBTQ alors qu'ils montaient à bord d'un bus.

M. Hume a souligné la gravité de la situation en déclarant : Je tiens à reconnaître que bien que tous les élèves et le personnel d'Eastwood puissent avoir été affectés par ces actions violentes et haineuses, cela est particulièrement préjudiciable aux membres des communautés 2SLGBTQIA+ . Je tiens à rassurer chaque membre de la communauté de l' ECI que nous prenons cet événement très au sérieux .

Le directeur a également indiqué que des membres de l'équipe d'intervention en cas d'événements critiques du conseil scolaire seraient présents à l'école ce vendredi pour apporter leur soutien aux élèves et au personnel.

En conséquence de cet incident, M. Hume a souligné l'importance d'instruire les élèves d'Eastwood sur les exemples historiques et contemporains de haine et de violence envers les communautés LGBTQ , ainsi que l'importance de soutenir tous les élèves ayant été victimes de discours haineux ou d'autres actes d'intolérance.

Le conseil scolaire de la région de Waterloo a émis une déclaration vendredi matin, exprimant sa profonde tristesse et sa préoccupation face à l'incident. Dans la lettre, le conseil tient à assurer les parents, les familles et la communauté en général que l'affaire est prise très au sérieux et qu'il travaillerait en étroite collaboration avec les autorités pour garantir la sécurité de la communauté.

Le conseil a toutefois précisé qu'il ne ferait pas de commentaires supplémentaires, la police enquêtant sur l'implication d'élèves dans cette affaire.

Avec les informations de CBC News