Main dans la main avec des fonctionnaires fédéraux, le lobby de l'agrochimie CropLife, qui représente des entreprises comme Bayer, a copiloté des changements réglementaires, révèlent des documents obtenus par Radio-Canada. Leur association avait même un nom : « Tiger Team ».

En plus de développer une réforme derrière des portes closes, ils ont défini des concepts ensemble et élaboré des stratégies de communication. Tout cela s'est fait des mois avant la tenue d'une consultation publique sur le sujet. La conclusion de cette consultation a été exactement celle que l'industrie voulait.

Nous tenons à remercier CropLife Canada pour son implication active dans ce dossier. L'engagement ouvert et constructif entre le secteur et le gouvernement du Canada est un bon modèle de collaboration.

Nous avons montré ces documents à deux ONG qui ont participé aux consultations publiques. Elles dénoncent une injustice. Quant aux spécialistes de l'influence, ils y voient un lobbying très efficace, mais une proximité « inacceptable » des fonctionnaires.

Avant d'entrer dans les coulisses de la Tiger Team grâce aux courriels que nous avons obtenus par la Loi sur l'accès à l'information, il faut comprendre le contexte de cette union entre intérêts industriels et fonction publique.

Le gouvernement canadien a préparé durant plusieurs années une réforme qui a mis fin à l'obligation pour l'industrie de déclarer certaines plantes génétiquement modifiées pour la remplacer par une « transparence volontaire ». Ces nouveaux OGM échappent aussi à certains contrôles.

Ouvrir en mode plein écran Ottawa considère que les plantes issues de l'édition génomique (obtenues grâce au ciseau CRISPR) ne sont pas des OGM. Photo : Radio-Canada / La Semaine verte

Tout comme certains groupes environnementaux, le gouvernement du Québec s'est opposé à cette réforme, ainsi que l'Union des producteurs agricoles, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec et la Filière biologique, qui craignaient pour la traçabilité des produits.

Mais la consultation publique réalisée au printemps 2021 ne leur a pas donné raison. Ottawa a confirmé, en mai 2023, que la transparence de l'industrie serait volontaire et non obligatoire.

Sur la base des options développées et proposées par la Tiger Team, composée de représentants de l'industrie et du gouvernement [...], Santé Canada a publié sa mise à jour du guide réglementaire le 18 mai 2022.

Dans les coulisses de la Tiger Team

Le 13 août 2021, le directeur à la Coordination des politiques réglementaires d’Agriculture Canada écrit à neuf représentants de l’industrie et à une quinzaine de fonctionnaires de son ministère et de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Il évoque une rencontre, la veille, à propos d’une réglementation expérimentale . On peut lire que de nouvelles approches plus simples ont été proposées, y compris le codéveloppement .

Il définit ce qu’est le modèle de la Tiger Team : gouvernement et parties prenantes de confiance travaillant ensemble . Mais il manque beaucoup de parties prenantes autour de la table. En fait, il n'y a que l'industrie ayant un intérêt dans la réforme.

Selon les courriels, la Tiger Team réunissait deux lobbys (CropLife et le Conseil des grains du Canada – Canada Grains Council), ainsi que quatre fonctionnaires d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), trois de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et un de Santé Canada.

Ouvrir en mode plein écran CropLife représente les fabricants, les développeurs et les distributeurs d'innovations dans le domaine des sciences végétales, y compris les pesticides, les OGM et les biotechnologies. Le lobby compte une cinquantaine de membres, dont Bayer, Syngenta, BASF, Corteva, Cargill ou encore Sollio Agriculture (ex-Coop fédérée). Photo : CropLife Canada

Au fil des échanges de courriels, on constate que CropLife abreuve les fonctionnaires d'études, de sondages, de rapports de recherche, d'analyses et d'invitations à des conférences. Le lobby défend sans cesse l’absence de risque des innovations en édition génomique.

La Tiger Team a rejeté une proposition de Santé Canada pour obliger la transparence

Dans un document de travail daté du 26 avril 2019, on lit que Santé Canada avait initialement proposé une politique de notification obligatoire pour les produits de l'édition génomique, mais la proposition n’est pas appuyée , écrit CropLife.

Le 21 mai 2019, le lobby échange un document de travail avec 18 fonctionnaires au sujet de la réforme. On peut y lire les commentaires apportés par CropLife et on voit que le lobby propose plusieurs retraits et modifications.

Ces nouveaux éléments éclairent un peu plus les révélations de Radio-Canada, l'an dernier, à l'effet qu'un fichier Word de l' ACIA, qui présentait la réforme, avait été initialement créé par une directrice de CropLife.

Une stratégie de communication commune

La Tiger Team s'est réunie à plusieurs reprises dans des hôtels pour des mises en situation « pour et contre » où les deux parties pouvaient discuter d'une série de propositions élaborées par l'industrie .

Ouvrir en mode plein écran La Tiger Team s'est réunie dans ce penthouse au 17e étage de l'hôtel Sheraton, à Ottawa. Photo : Sheraton

Dans un courriel de 2019, le responsable de CropLife sur la Tiger Team envoie à deux hauts fonctionnaires un message ayant pour objet : Stratégies de communications pour l’édition génomique .

Vous trouverez ci-joint et ci-dessous quelques nouvelles ressources que l'industrie cherche actuellement à exploiter au Canada pour sensibiliser le public à l'édition génomique , écrit le lobbyiste. Il leur suggère que ce soit envoyé aux différentes équipes de communications.

Aussitôt, la haute fonctionnaire de l' ACIA répond qu'elle va le distribuer en interne et propose de trouver un moment pour en parler dans la prochaine réunion : Nous pourrions réfléchir à la manière d'aborder la question de la communication.

CropLife a tenté d'orienter des définitions de concepts Le 15 mai 2020, CropLife écrit à deux fonctionnaires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, dont celle qui s'occupe de la réglementation : Comme nous en avons discuté, je suis heureux de partager avec vous certaines des définitions que nous avons élaborées. Le lobbyiste leur demande alors de ne pas mentionner que ces définitions sur l'édition génomique émanent de CropLife. N'hésitez pas à les intégrer dans vos propres définitions et à les partager en tant que telles , écrit-il.

Des experts du lobbyisme impressionnés

Ce qui me préoccupe particulièrement, c'est la rédaction des documents à quatre mains , réagit Marc-André Gagnon, professeur en politiques publiques à l'Université Carleton.

C'est inacceptable sur le plan éthique.

Le chercheur s'intéresse aux stratégies de l'ombre des entreprises des secteurs pharmaceutique et agrochimique. Il n'en revient pas que des définitions du gouvernement aient pu être élaborées avec l'industrie. On a des universitaires indépendants qui travaillent sur ces questions , rappelle-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Marc-André Gagnon, professeur en politiques publiques à l'Université Carleton d'Ottawa Photo : Radio-Canada

On a l’impression, en lisant les documents, que l’industrie pilote, presque, les positions gouvernementales , s'étonne Stéphanie Yates, professeure au Département de communication sociale et publique de l' UQAM , dont les recherches portent notamment sur le lobbyisme et sur l’influence.

L'experte rappelle qu’il n’y a rien d’illégal dans tout ça; c'est simplement la preuve d'un lobbying très efficace.

Ce qui peut surprendre, c’est la grande proximité. Ça peut mettre en question la distance critique que les membres du gouvernement devraient avoir par rapport aux représentants de l’industrie.

Selon la professeure, il s'agit ici d'un cas de capture culturelle , c’est-à-dire que les intérêts privés vont capturer le fonctionnement du gouvernement à leur profit. C’est l’idée de développer une proximité tellement grande avec les membres du gouvernement que ces derniers vont un peu adopter la manière de penser de l’industrie.

Un « déséquilibre des pouvoirs », selon des ONG

Après la lecture des documents, le coordonnateur de Vigilance OGM Thibault Rehn a le sentiment que les groupes comme le sien sont juste inclus pour faire bonne figure dans une consultation publique, mais que les dés semblent pipés.

Il y a deux classes de partenaires. [...] On a peu de voix.

Ouvrir en mode plein écran Thibault Rehn, coordonnateur de Vigilance OGM Photo : MAPAQ

Ça montre un déséquilibre des pouvoirs , selon Lucy Sharratt, coordonnatrice du Réseau canadien d'action sur les biotechnologies. [CropLife] a assez d'argent pour ce type d’interactions avec le gouvernement. Elle a les employés et le temps pour accéder à l’information.

Lucy Sharratt rappelle que, pour la consultation publique, on a fourni au gouvernement des commentaires détaillés. On y a passé beaucoup de temps. Elle craint que de telles révélations découragent le public de participer à de futures consultations.

La consultation publique était-elle authentique ou était-ce un exercice de relations publiques?

Nous avons adressé une demande d'entrevue, jeudi, à Santé Canada et à l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Ceux-ci nous ont renvoyé vers Agriculture et Agroalimentaire Canada, mais le ministère de l’Agriculture n’a pas répondu à nos questions au sujet de la Tiger Team.

Dans un courriel, AAC explique avoir pris en compte les avis de divers groupes de tous horizons, en 2023, au sujet de l’enjeu de la transparence qui avait été médiatisé.

Un rapport a remis des recommandations [qui] comprenaient l’élargissement de la Base de données canadienne sur la transparence des variétés et la création d’un comité directeur gouvernement-industrie sur la transparence de l’innovation en matière de sélection végétale pour assurer la gouvernance et l’orientation de la base de données.

Invité à répondre aux questions sur la Tiger Team, AAC nous a renvoyé vers l’Agence canadienne d’inspection des aliments, à qui nous nous étions déjà adressés jeudi. Il n’a pas été possible d’obtenir de réponses, lundi.

Le lobby explique son rôle

Un des membres de la Tiger Team a répondu : CropLife. Son président Pierre Petelle explique par courriel que L’équipe spéciale (Tiger Team) a été constituée pour élaborer et examiner des options et des réflexions novatrices en vue d’une prise de décision basée sur l’évaluation des risques, qui favorise l’innovation et la compétitivité pour tous les demandeurs d’approbation, tout en garantissant la santé et la sécurité .

CropLife Canada, ainsi que plusieurs autres groupes représentant l’ensemble de la chaîne de valeur agricole, a participé à cette "équipe spéciale" afin de fournir au gouvernement du Canada des avis techniques pour que celui-ci en tienne compte lors de l’élaboration d’options pour la mise à jour des orientations politiques en vue d’une consultation publique.

CropLife Canada appuie des approches basées sur la science pour réglementer les innovations en matière de sélection végétale, afin que les agriculteurs disposent des outils dont ils ont besoin pour produire de manière durable des aliments sûrs, de haute qualité et abordables.

Dans un courriel du 13 août 2021, un directeur du ministère de l'Agriculture propose à la Tiger Team d’appliquer le modèle de coopération mis en place pour l’édition génomique à un autre effort de modernisation réglementaire .

Le haut fonctionnaire identifie alors la personne qui se verra confier ce mandat : une directrice de... CropLife.