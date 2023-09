Un groupe appelle l’Ontario à pourvoir le poste de commissaire aux services en français

Le Comité de la francophonie de l’Association communautaire de Vanier appelle la ministre des Affaires francophones de l'Ontario, Caroline Mulroney, à pourvoir le poste de commissaire aux services en français de l'Ontario qui est actuellement comblé de façon intérimaire par Carl Bouchard.

La présidente du Comité, Johanne Leroux, se dit préoccupée par la situation et dénonce un manque de transparence qui perdure , en faisant allusion au départ de l’ancienne commissaire aux services en français de l’Ontario, Kelly Burke.

Nommée commissaire en janvier 2020, Kelly Burke a été la première commissaire à relever du Bureau de l'Ombudsman au titre d'ombudsman adjointe. Le poste d'ombudsman adjoint responsable de l'Unité des services en français a été créé après l'abolition du Commissariat aux services en français par le gouvernement Ford.

Ouvrir en mode plein écran L’ancienne commissaire aux services en français de l’Ontario, Kelly Burke. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Force est d’admettre qu’il est impératif de rétablir un Commissariat indépendant dans les plus brefs délais , poursuit Mme Leroux, souhaitant mettre en lumière la lenteur à nommer une personne pour la remplacer .

Nous rappelons au gouvernement l'urgence d'appliquer la Loi sur les services en français pour continuer de mieux protéger les droits de la minorité francophone de l’Ontario , écrit-elle dans une lettre envoyée à la ministre, mercredi.

Une nomination symbolique?

Mme Leroux va plus loin et demande à la ministre Mulroney de pourvoir le poste de façon définitive le 25 septembre, soit le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.

Le Comité de la francophonie de l’Association communautaire de Vanier suggère au passage la nomination d’une artiste franco-ontarienne et militante pour les droits des minorités francophones au poste, Suzanne Pinel.

Au moment d’écrire ces lignes, le bureau de la ministre Caroline Mulroney n’avait pas répondu à la demande d’entrevue de Radio-Canada.