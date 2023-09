Entente de principe entre des travailleurs de l’éducation et l’Ontario

La Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), le gouvernement provincial et le Conseil des associations d’employeurs (CAE), qui représentent les conseils scolaires, ont conclu une entente provisoire pour 3500 employés de soutien.

La FEEO et le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, en ont fait l'annonce dans deux communiqués distincts vendredi.

Pour la présidente de la FEEO , Karen Brown, l'accord répond aux principaux objectifs de négociation , dont le processus a été long et difficile . le syndicat représente 3500 travailleurs de l'éducation, tels que des éducateurs de la petite enfance et du personnel de soutien à l'éducation. Les détails de l'entente de principe ainsi que la date du vote de ratification devraient être partagés ultérieurement avec ces membres.

Ouvrir en mode plein écran La présidente de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario (FEEO), Karen Brown. Photo : Radio-Canada

L'accord conclu représente une étape importante pour garder les enfants en classe , déclare de son côté M. Lecce, qui appelle tous les syndicats d’enseignants restants à se réunir et à signer un accord garantissant que les enfants bénéficieront d’un apprentissage ininterrompu pendant les trois prochaines années .

L'entente de principe exclut les quelque 80 000 enseignants membres de ce même syndicat, qui continuent de tenir un vote de grève jusqu'au 17 octobre. Avec l'aide du conciliateur nommé par le ministre du Travail, nous continuerons de travailler pour parvenir à une entente équitable pour nos membres enseignants et suppléants , ajoute à ce propos Mme Brown. Nous nous efforçons d’éliminer les réductions gouvernementales et d’améliorer les conditions de travail des membres et les conditions d’apprentissage des élèves.