Pohénégamook souhaite devenir une destination plein air quatre saisons

Avec des investissements dans ses infrastructures et des projets pour développer ses activités de plein air, Pohénégamook souhaite raviver son industrie touristique et devenir une destination quatre saisons.

Un investissement de 1,7 M$ permettra notamment l’agrandissement du camping géré par l’organisme à but non lucratif Camping Plage. Une cinquantaine de sites seront électrifiés et 24 nouveaux sites seront construits. Au total, 105 sites seront disponibles près de la plage à l’été 2024. Les travaux devraient débuter après l’Action de grâce.

[C’est] surtout un camping de proximité qui est près de la nature et l’une des plus belles plages du Québec, c’est quand même convoité , a expliqué le maire de Pohénégamook, Benoît Morin, au micro de Maude Rivard, jeudi après-midi.

Le club de golf Transcontinental, situé en bordure du lac, projette également de construire une dizaine de mini-chalets à flanc de montagne et de rénover son chalet d’accueil, informe le maire.

Publicité

En 2022, le centre de villégiature Pohénégamook Santé plein air 2.0 s'était placé sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. L'entreprise expliquait notamment ses problèmes financiers en raison d'une baisse du nombre de visiteurs pendant plusieurs années.

Des projets dans l'air

Outre l’agrandissement du camping, des projets de développement des infrastructures pour des activités plein air sont actuellement à l’étude par la Ville. Il y a une possibilité de faire du ski hors piste, il y aurait aussi du vélo de montagne, et aussi des sentiers pédestres où les gens pourraient monter sur le sommet de la montagne et admirer la région , énumère Benoît Morin avec enthousiasme.

Des rencontres ont été faites pour monter l'étude et la viabilité de ça , poursuit le maire. Celui-ci spécifie que des rencontres sont également prévues cet automne sur ces différents projets.

Ouvrir en mode plein écran Le camping qui sera agrandi se situe près de la plage de Pohénégamook. Photo : Tourisme Témiscouata / Patric Nadeau

L’état de la route 289, qui relie le Kamouraska au Nouveau-Brunswick, pourrait toutefois être un obstacle à l’essor des projets touristiques dans le secteur.