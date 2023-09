La SOPFEU appelle les chasseurs à la prudence

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs invitent les utilisateurs de la forêt à la prudence, alors que s'amorce la saison de chasse.

Chaque automne, les équipes de la SOPFEU interviennent sur près d’une quarantaine d’incendies de forêt dans la province. Les activités récréatives, comme la chasse, sont en partie responsables de ces feux, indique l'organisation.

L'agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU, Mélanie Morin, demande aux citoyens de suivre les mises à jour sur le danger d'incendie. Elle rappelle aussi que quelques heures d'ensoleillement suffisent parfois à assécher les feuilles mortes, les brindilles et autres petits combustibles.

« Ce sont les mêmes consignes qu'à l'été; on éteint bien nos articles de fumeur et nos feux de camp », signale Mme Morin.

Ouvrir en mode plein écran La porte-parole de la SOPFEU, Mélanie Morin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

« Et cette année, particulièrement, dans la région de l'Abitibi, plusieurs endroits ont des grands brûlés, soit des incendies toujours considérés maîtrisés, donc qui peuvent encore avoir des sources de chaleur ou qui sont éteints mais qui se trouvent dans un endroit maintenant noirci, où il peut y avoir des arbres et des racines qui ont été affectées. Le terrain va être différent et il faut faire preuve de prudence », prévient-elle.

Vigilance

Même si la SOPFEU a retiré ses équipes des terrains où étaient combattus les feux de forêt cet été, elle demeure vigilante. « Il nous reste quelques incendies, surtout dans les secteurs de Lebel-sur-Quévillon et Matagami, où on retrouve des incendies qui sont maîtrisés, soit en mode vigie », précise Mélanie Morin.

« Nous n'avons pas d'équipes au sol, les points de chaleur visibles ont tous été travaillés. Maintenant, nous faisons de la vigie, que ce soit en patrouille ou en avion, pour vérifier s'il y a de nouvelles sources de chaleur. Ce n'est pas impossible de voir une petite fumée, de voir une source de chaleur. C'est normal, mais si jamais on trouve que c'est inquiétant, on peut appeler la SOPFEU », mentionne Mme Morin.