Une maison en ruines couverte de peinture multicolore illumine le centre-ville de Windsor

Lorsqu’on se promène à pied ou en voiture près du refuge Downtown Mission à Windsor, une maison située au 841 avenue Ouellette attire le regard. Celle-ci a été ravagée par un incendie et abandonnée au début de l’année. Or, des artistes locaux et du Michigan voisin ont récemment couvert cette demeure abandonnée de peinture multicolore.

En peignant la maison, l’objectif est de donner non seulement une bonne image du quartier, mais aussi d’interpeller ses propriétaires pour qu’ils en prennent soin , explique l’initiateur du projet, Renaldo Agostino, conseiller du quartier 3 de Windsor.

C’est certain que les résidents se réjouiront de cette nouvelle apparence , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran « Ce n’est pas la solution parfaite, mais je vais essayer d’améliorer les choses », explique Renaldo Agostino, conseiller du qurtier 3. Photo : Jason Viau/CBC

Le bâtiment coloré est situé à quelques mètres du refuge Downtown Mission de Windsor. Selon Rukshini Ponniah-Goulin, directrice générale du refuge, l'ajout de peinture multicolore apporte un peu de beauté aux gens qui viennent à la Mission pour des services, notamment de banque alimentaire et des programmes de rétablissements .

Nous avons vu des gens prendre des photos. C’est une attraction.

Le voisinage réagit

Louise Chouinard, brigadière dans le quartier 3, se dit contente du renouveau. La maison arc-en-ciel a l’air bien meilleure que sa coquille brûlée. Dans l’ensemble, c'est positif , se réjouit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Louise Chouinard, brigadière dans le quartier 3, trouve positive l’initiative de repeindre la maison au centre-ville. Photo : Camille Kasisi Monet

Un voisin, Thomas O’Connor, habite proche de la maison nouvellement peinte. Selon lui, son quartier a un nouveau visage. C’est très sympathique. Ça a l’air propre et c’est très important, lance-t-il avec un sourire. C’est impeccable. C’est tout ce qui compte , dit-il.

Publicité

Toutefois, M. O’Connor souhaite que les concepteurs du projet aillent plus loin. Selon lui, de nombreux sans-abri ont besoin d’un toit.

J’aimerais que cette maison soit reconstruite en entièreté et qu’elle serve de refuge aux itinérants , explique-t-il. Il salue tout de même l’initiative. C’est un bon début.

Ce projet a été réalisé bénévolement par Daniel Bombardier et Jeff Denomme, des artistes de Windsor se spécialisant dans le graffiti et les peintures murales. L’artiste de Détroit surnommé Ghostbeard s’est joint aussi à eux pour compléter la revitalisation colorée de la maison.

Avec les informations de Gabriel Nikundana et de Camille Kasisi-Monet