12 ans de prison pour un père du Kamouraska coupable d’inceste

Un père du Kamouraska reconnu coupable d’inceste sur ses deux fils devra purger une peine de 12 ans de prison. La sentence a été prononcée au palais de justice de Rivière-du-Loup vendredi.

On demandait une peine de 15 ans, mais une peine de 12 ans est quand même satisfaisante. C’est une bonne décision en général qui a été rendue ce matin , a réagi la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Florence Charlebois-Villeneuve, à la sortie du palais de justice.

On parle d’une relation de confiance, on parle de crimes ayant duré pendant une période de 15 ans pour l’une des deux victimes et qui a débuté lorsqu’il avait tout juste 5 ans et ça s’est terminé lorsqu’il avait 20 ans , rappelle la procureure.

L'accusé a commis des actes à caractère sexuel sur ses enfants entre 2003 et 2020 dans plusieurs villes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

L'homme a été reconnu coupable de 16 des 18 chefs d'accusation portés contre lui en matière d'inceste, d'agressions sexuelles et de voies de fait.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs