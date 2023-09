La porcelaine mise en lumière dans une exposition à Chelsea

Alors que de légers rideaux filtrent les derniers rayons de l’été, des œuvres illuminées annoncent déjà la douceur de l’automne. Dans la galerie de La FAB sur Mill, à Chelsea, l’exposition Ascension lumineuse présente des hexagones de porcelaine, ornés de motifs végétaux et floraux de la région. Un dispositif lumineux dévoile la translucidité de la fine céramique. Pour atteindre ce résultat, trois artistes ont combiné leur expertise : Marie Drolet, Emily Rose Michaud et Oleksandr Polishchuk.

Ce sont des pièces issues d'un projet que j'ai fait en collaboration avec Emily Rose Michaud, Les saisons illuminées , raconte l’artiste céramiste Marie Drolet. Né durant la pandémie, le projet créatif voulait explorer leur connexion avec les plantes et l'environnement local , poursuit l’artiste.

Ouvrir en mode plein écran La fougère a été choisie par Marie Drolet pour sa forme fractale qui «exprime le cycle, la continuité, l’évolution et l’épanouissement». Photo : Radio-Canada / Maxim Saavedra-Ducharme

On a regardé les plantes au fil des saisons , ajoute l’artiste visuelle multidisciplinaire, Emily Rose Michaud. On a par exemple la violette pour le printemps, la rose sauvage pour l'été, le pin blanc pour l'hiver et l'armoise pour l'automne , détaille-t-elle.

Chanterelle, épinette, pomme, fougère, bleuet sauvage ou encore frêne, aubépine et pruche font également partie de cet herbier revisité.

La magie de la porcelaine

Ouvrir en mode plein écran Détail de la représentation artistique du bleuet sauvage, d’après un dessin original de Marie Drolet. Photo : Radio-Canada / Maxim Saavedra-Ducharme

La première étape, c'est faire un dessin , explique Marie Drolet. Transféré sur une plaque d'argile et gravé en bas relief, le dessin se retrouve sur un moule en plâtre dans lequel sera coulée de la porcelaine liquide.

Lors de l’étape du moulage, les deux artistes ont été guidées par l’artiste céramiste ukrainien Oleksandr Polishchuk.

Intervient ensuite une première cuisson à haute température dans un four à 2240 °F, puis une seconde cuisson avec application d’une glaçure transparente sur les pièces.

Enfin, arrive l’étape du montage, confiée à Oleksandr Polishchuk. Je suis l’ingénieur technique , dit-il en souriant, expliquant comment la pièce de porcelaine est placée dans un cadre de bois, dans lequel est dissimulé un dispositif permettant de l’éclairer.

Ouvrir en mode plein écran L’installation «Automne» comprend sept plantes : saule, pomme, chardon, cèdre, carotte sauvage, aster et armoise. Photo : Radio-Canada / Aïda Semlali

C'est un matériau qui est capricieux. Ça craque beaucoup, ça se déforme, il y a beaucoup de défis. Mais en même temps, le côté translucidité pour moi est vraiment fascinant , fait valoir Marie Drolet, soulignant avoir axé depuis plusieurs années son travail de recherche sur la porcelaine.

Matériau physique, l'argile n’est pas censée laisser passer la lumière. Il y a donc une magie pour moi de sortir la pièce du four et de soudainement voir la lumière au travers qui fait ressortir toutes les textures et tout le relief de la pièce.

Cette dernière y voit également une symbolique spirituelle : la lumière à l'intérieur de chacun de nous, qui veut aussi déchirer l'enveloppe physique dans laquelle on est .

Une ode à la nature

Ouvrir en mode plein écran Détail de la représentation artistique de la rose sauvage, d’après un dessin original d’Emily Rose Michaud. Photo : Radio-Canada / Maxim Saavedra-Ducharme

Chaque œuvre s’accompagne d’un texte. On a décidé d'inclure un petit récit personnel pour parler de notre relation à chacune des plantes , explique Emily Rose Michaud.

Ce n’est pas juste une collaboration à trois artistes, c'est aussi une collaboration avec la nature. Sans ces plantes-là, l'exposition ne serait pas possible , poursuit l’artiste, qui voit dans cette exposition un hommage aux plantes.

J'aime l'idée de créer un environnement contemplatif, comme une expérience immersive , évoque pour sa part Marie Drolet, invitant le public à prendre un moment méditatif pour essayer de connecter aussi avec ces plantes .

Les visiteurs pourront se recueillir jusqu’au 15 octobre, dans la galerie de cette ancienne église transformée en centre culturel. Le 1er octobre, dans le cadre des Journées de la culture, le public est invité à une présentation de la démarche artistique, suivie d'une conversation philosophique.