Nickel à Québec : Sol Zanetti demande la démission du ministre Benoit Charette

Le député de Québec solidaire (QS) dans Jean-Lesage, Sol Zanetti, croit que le caquiste Benoit Charette doit renoncer à ses fonctions de ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Cette sortie survient alors que le ministre Charette a admis avoir été au fait qu’il y avait eu des dépassements des normes sur le nickel dans la dernière année.

Le porte-parole solidaire pour la région de la Capitale-Nationale affirme que ce qui s’est passé cette semaine, ça n’a pas de bon sens, c’est la goutte qui fait déborder le vase.

Les cachotteries du ministre, le fait qu’il ait appuyé les mensonges du Port de Québec dans une conférence de presse, qu’il ait pas corrigé, qu’il ait contribué à nous dissimuler l’information sur l’air qu’on respire, c’est indigne de sa fonction , s’est-il exclamé en point de presse vendredi.

Il ajoute que Benoit Charette a induit la population en erreur lors du point de presse du mois dernier pour présenter les résultats de la campagne d’échantillonnage en Basse-Ville.

Je demande pas à un ministre de l’Environnement, surtout caquiste, d’être parfait. Je veux juste qu’on ait la vérité, qu’on arrête de se faire bullshitter et qu’on puisse avoir du monde qui agisse vraiment pour la qualité de l’air et pour les changements climatiques.

La justification de M. Charette, qui a expliqué que les données étaient disponibles sur le site web du ministère et qu’il n’a jamais été questionné à ce sujet, est rejetée par le solidaire.

Un manquement à ses responsabilités selon le PQ

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a abondé dans le même sens que le député de QS .

Essentiellement, sa défense c’est de dire "J’ai mis ça sur les Internet et si personne ne réagissait, j’ai conclu que c’est parce qu’il n’y avait pas de problème", et après on apprend que le maire de Québec n’était pas au courant. C’est grave , a-t-il dit en compagnie de son candidat dans Jean-Talon.

S’il ne demande pas la démission du ministre Charette, le chef du PQ invite les électeurs de Jean-Talon à le juger lors du vote le 2 octobre prochain.

Charette demande des excuses

Le ministre de l’Environnement s’est vite défendu sur les réseaux sociaux demandant à Sol Zanetti de s’excuser officiellement.

Jeudi, il avait également accusé ses adversaires de faire de la récupération politique sur ce sujet.

Avec les informations d'Olivier Lemieux et de Pierre-Alexandre Bolduc