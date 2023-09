La Direction de la protection de la jeunesse a de la difficulté à trouver des familles d’accueil sur la Côte-Nord. La situation est particulièrement critique à Baie-Comeau, où il ne reste aucune famille disponible.

On est en recrutement intensif à Baie-Comeau , a affirmé la directrice de la protection de la jeunesse de la Côte-Nord, Nadia Denis, au micro de Bonjour la Côte.

Faute de place, les enfants qui sont retirés de leur famille doivent parfois changer de ville.

Avoir plus de familles d’accueil nous permet d’assurer une stabilité pour les enfants et un meilleur pairage. [L'enfant] peut rester dans son quartier, aller dans la même école.

La DPJ est confrontée à des défis encore plus grands pour les enfants aux besoins spécifiques, comme ceux qui présentent une déficience physique ou mentale.

Ça prend un milieu en mesure d'accueillir ces enfants et de répondre à leurs besoins , mentionne-t-elle. On est peu équipé au niveau du répit à offrir à leurs parents, qui deviennent épuisés.

Sur la Côte-Nord, 136 familles sont inscrites auprès de la DPJ et leur taux d’occupation est de 98 %. Elles accueillent 212 enfants.

Pour la période allant d'avril 2022 à mars 2023, la Côte-Nord est la région du Québec où on recense le plus grand nombre de signalements et de signalements retenus par habitant à la Direction de la protection de la jeunesse.

Nadia Denis souligne toutefois que l'on constate une diminution du taux de signalements par rapport à l’année précédente.

On a travaillé fort à mettre en place des façons d’intervenir en amont. Quand on reçoit un signalement, on ne le retient pas nécessairement. On va mettre des choses en place, de la co-intervention avec les familles.

Une famille peut vivre avec des difficultés, par exemple pour trouver un logement abordable. Mais le développement de l’enfant n’est pas en danger. Si on intervient au bon moment, on arrive à résorber, à les soutenir.

Nadia Denis considère que la DPJ pourrait faire encore mieux si la main-d’œuvre était suffisante. Avec huit évaluateurs supplémentaires, l'équipe pourrait faire 360 évaluations de plus chaque année.