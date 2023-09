« Enfin! Finalement, on l’a fait », a lancé un Michael Andlauer très émotif lors de sa présentation officielle, vendredi, comme nouveau propriétaire des Sénateurs d’Ottawa.

C’est beaucoup d’émotions. Cela me rappelle le jour de mon mariage. Ne vous inquiétez pas, je suis marié depuis 27 ans , a-t-il blagué par la suite.

Après 13 saisons comme propriétaire minoritaire des Canadiens de Montréal, l’homme d’affaires a été animé du désir de voler de ses propres ailes, et d’agir à titre de propriétaire majoritaire de l’équipe ottavienne. Les deux filles du défunt propriétaire, Eugene Melnyk, conservent 10 % des parts.

M. Andlauer est bien conscient que les Sénateurs évoluent au milieu de deux marchés très populaires dans la Ligue nationale de hockey (LNH), c’est-à-dire les Canadiens de Montréal et les Maple Leafs de Toronto. Mais il aime le rôle du sous-estimé devant les deux géants.

C'est fantastique de voir la passion des partisans. Ils sont sous-estimés. Nous jouons entre deux très gros marchés. J'ai été le underdog toute ma vie. On a tout ce qu'il faut pour les faire mentir. Les partisans sont les vrais propriétaires. Je vais respecter votre équipe.

Né à Toulouse, en France, le nouveau propriétaire, qui s'exprime en français, a insisté sur l'importance de conquérir le marché d'Ottawa et celui de Gatineau. Il ne cache pas son intérêt pour l'est ontarien également.

Je n'ai pas encore de stratégie précise. J'ai une équipe en place. C'est certain que ce territoire est trop près de nous pour ne pas qu'on en prenne avantage.

Il est bien conscient qu'il ne va pas convaincre un aussi gros marché en peu de temps. Il est déterminé à adopter la mentalité d'y aller deux billets à la fois . Il veut aussi ramener les anciens des Sénateurs près de l'organisation, question de réparer certains pots cassés au cours de la dernière décennie. À ce sujet, l'ancien capitaine de l'équipe, Daniel Alfredsson, était un spectateur attentif au point de presse.

Présent à la conférence de presse, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a louangé le nouveau propriétaire des Sénateurs.

Je ne pense pas que quiconque doit être inquiet pour l’avenir de cette franchise. Les meilleurs jours de cette franchise sont devant elle. Michael Andlauer est un passionné. Il connaît la game. C’est pourquoi je ne pourrais pas être plus excité pour les Sénateurs.

J’ai hâte de jouer un rôle essentiel dans cette communauté. Ensemble, on va rendre cette ville fière et ramener la coupe à la maison. ''Go Sens Go"